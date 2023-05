Auklend på lån til Jerv

Det melder Aftenbladet. Midtbanemannen var ute med skade i stort sett hele 2022 og gjorde comeback under Vikings treningsleir i Marbella i Spania tidligere i år.

Nå har han spilt for 2-laget i 3. divisjon og tiden er moden for en bedre kamphverdag for å komme seg opp på ønsket nivå.

Avtalen er basert på særregelen for utlån for unge spillere. Dermed kan Auklend returnere til Viking umiddelbart om ønskelig – etter at to uker er passert.

Klubben har samtidig kalt tilbake keeper Magnus Rugland Ree fra sitt utlån hos Levanger i 2. divisjon på grunn av manglende spilletid.

