Slik skal de skape mer i nøkkelfase

Stavanger — Etter tre runder står de mørkeblå med fire poeng. Nå er det duket for hjemmekamper mot HamKam (30. april), Strømsgodset (7. mai) og Odd (16. mai). Inni er også bortemøtet mot Sandefjord klemt inn (13. mai).

De fleste forventer at Viking skal ta mange poeng i disse kampene. Kanskje vinne alle.

Skjer det vil laget henge seg på i medaljekampen bak et Bodø/Glimt som framstår suverene i toppen. De vil sette tonen.

– Alle kamper er viktige, men det er klart at vi går inn i en viktig fase nå. Det handler om å samle samme mest mulig poeng for å få en god start. Det vil gi fred og arbeidsro i større grad. De første kampene av sesongen er alltid et jag, sier Morten Jensen til RA.

Må skape flere sjanser

For å ta de nødvendige poengene må Viking score flere mål enn motstandere. For å gjøre det må de skape nok sjanser. Det hele handler om en prosess som går begge veier i banen.

Så langt har Viking vist seg som meget solide bakover. Framover har det ikke vært noen sjansebonanza. Jensen vet at det må bedres nå.

– Vi har vel ligget på fem-seks klare sjanser per kamp så langt.

– Hva bør Viking ligge på ut ifra ambisjonsnivået?

– Rundt ti kanskje. Vi ønsker også sterkt å spille god og underholdende angrepsfotball. Det er noe av det viktigste av alt for Bjarte Lunde Aarsheim og meg, sier Jensen.

Alle kamper er viktige, men det er klart at vi går inn i en viktig fase nå. — Morten Jensen

Så langt i år har Viking i veldig stor grad vektlagt det som skjer bakover på banen. Rammen måtte sys sammen etter et 2022 hvor de lakk som ei sil i siste del av sesongen.

Inngangen er også en litt annen i år. I fjor handlet det i litt større grad om at angrep er det beste forsvar for Viking. Litt i samme ånd som Bodø/Glimt prøvde de å ofte stå høyt med mange spillere. Straffen ble voldsom.

Nå går de litt mer forsiktig fram. Ofte med noe lavere presshøyde.

Jensen tror likevel forløsningen offensivt er rett rundt hjørnet. Han er sikker på at Viking vil skape mer ganske snart.

– Hva er nøkkelen?

– Avstander i og mellom ledd er en ting. Noe går også på psykologi. Et tidlig mål vil for eksempel endre bildene helt i mange kamper. Da føler det andre laget de må opp. Det vil åpne seg. Vi ønsker også å skape mer. Da må vi våge å slippe folk opp i boksen ved en del tilfeller, sier Jensen.

Dødballer kan også spille inn. Viking har et stort mål om å forbedre seg på området i år.

[ Løkberg: - Respekterer, men vi aldri akseptere det ]

Duo tilbake

Vikings motstander søndag anses som gode på dette feltet. Jensen vet hva som kommer mot HamKam.

– De er fysiske, direkte og gode på dødball. Så vil de helt sikkert dra ned tempoet mot oss. Vi vil holde det oppe. Jeg håper dommerne håndterer det.

Mange har tippet Hamar-laget ned i år, men så langt har de tatt seks av ni mulige poeng med seirer mot Godset og Sandefjord.

– De har overrasket og fått en god start, sier Jensen.

Han er likevel aller mest opptatt av Viking.

– På hjemmebane skal vi være oss selv.

NB! Hos Viking har det stadig sett bedre ut på skadefronten. Både Markus Solbakken og Lars-Jørgen Salvesen trente normalt allerede torsdag. Jensen regner begge som klare til kamp søndag. De to sto begge over mot Tromsø sist.

[ Auklend føler seg klar for større oppgaver ]