Irritert trener: – Skjønner det bare ikke

Stavanger — Den fjerde serierunden er nemlig i hovedsak lagt opp søndag 30. april – om en ser bort fra lørdagsmøtet mellom Glimt og Brann og VIF-LSK mandag.

Med 1. mai på mandag, og en såkalt «oval helg», betyr det høyst sannsynlig en interesse som er langt lavere enn den kunne vært for kampene. Mange prioriterer av erfaring annerledes.

– Hvorfor spilles det søndag? Jeg skjønner det ikke. Vi gjør jo dette for publikum, sier Jensen til RA.

Han sliter med å skjønne logikken bak det hele. Både ettersom rundens storoppgjør er lagt på arbeidernes frigjøringsdag, men også i form at TV2s inntreden som rettighetshaver nok har bidratt til den store veksten i tilskuertallene i starten av sesongen.

Jensen peker også på at restitusjon ikke er et tema. Neste runde går 7. mai.

Nærmer seg 8000

Frida Gloppen, leder for privatmarked i Viking, sier følgende om tallenes tale rundt oppgjøret mot HamKam.

– Vi regner med å bikke 8000 solgte billetter fredag. Uten at jeg har dobbeltsjekket mener jeg det er omtrent som fjorårets oppgjør mot HamKam. Det tikker inn litt salg inn. Jeg håper vi kan bikke 9000. Kanskje opp mot 10.000, sier Gloppen.

Gloppen innser at noen av de med Viking+-abonnement kanskje vil prioritere annerledes. Hytter og turer vil friste noen. Samtidig tror hun kanskje hytteproblematikken er litt overdrevet og snur litt på det hele.

– Langt fra alle stikker på hytta og jeg tenker at det er fint for de som ikke gjør det at det skjer noe gøy i byen. Her kan man ta med barna. Andre kan kanskje ta en tur på puben her i forbindelse med kampen. Det er fri dagen etter og dette blir litt som en lørdagskamp. Vi skal uansett legge opp til en kjekk søndag.

[ Løkberg: - Respekterer, men vil aldri respektere det ]

Mange hensyn hos NFF

Når terminlisten til Eliteserien legges opp er det et samspill mellom klubbene (Norsk Toppfotball), rettighetshaver (TV2) og Norges Fotballforbund (NFF) – som har siste ord. Hensynene som skal tas er mange. Den internasjonale terminlisten spiller selvsagt inn også.

– Jeg har forståelse for at spørsmålet stilles, sier Nils Fisketjønn til RA.

Han er direktør for konkurranse i NFF og forklarer beslutningen slik:

– Med unntak av noen få cupkamper har ikke 1. mai vær etablert som kampdag. 16. mai derimot har tradisjoner tilbake til slutten av 80-tallet. I en tett terminliste ville en full serierunde 1. mai redusert mulighetene for å flytte kamper som en del av europacup-tilpasning.

Onsdag 3. mai er nemlig satt av til dette.

Litt etikk og moral ligger også bak valget.

– I tillegg ønsker vi å være varsomme med å legge aktivitet på arbeidernes dag. I år kjører vi en kamp 1. mai, så skal vi evaluere etter dette, avslutter Fisketjønn.

[ Flere tilbake for Viking ]