Løkberg: - Respekterer, men vil aldri akseptere det

Stavanger — Innhopp på overtid i to av tre seriekamper. Nærmest helt ute i kulden. Vikings populære midtbanedynamo er i ganske ukjent farvann.

– Dette er uvant. Sist gang jeg ikke var på laget i innledningen av en sesong, uten å være skadet, var vel tilbake i 2009 som 17-åring i Ranheim, sier trønderen til RA.

De som følger treningene til Viking vil fort observere at en benket Løkberg nærmest kommer i en enda mer høylytt og engasjert utgave. Spillere som ikke gir jernet hundre prosent får høre det. En ball og to kan havne på tribunen i sinne. Samtidig er ikke smilet og den kjappe replikken borte. Ei heller evnene som sparringpartner for trenerne og som den voksne spilleren som både stiller krav og kommer med lærdom til de yngre.

Han er samtidig den første til å erkjenne at han på ingen måte nyter situasjonen.

– Det er ikke noe jeg ønsker å bli vant til, men jeg prøver å finne min rolle i det og hvordan jeg kan bidra mest mulig selv om jeg ikke spiller.

– Kommet over kneiken

Han understreker at han ikke er sur på trenerne. De må ta sine valg om hvem som skal spille.

– Jeg respekterer avgjørelsen, men aksepterer den ikke. Den dagen visner du. Nå må det handle om å vise at jeg er god nok. På sett og vis er jeg også offer for egen tankegang her. Da vi evaluerte i fjor pekte jeg på at folk må få mer tid og tillit i rollene. Når trenerne har valgt de tre som de har på midten synes jeg det er strålende at de faktisk får tillit. Det er fryktelig å løpe utpå der med følelsen av å måtte spille til åtte av ti på børsen for å ikke bli byttet ut.

Den reflekterte midtbanemannen prøver uansett å gi jernet på hver eneste økt. Gjøre noe med det han kan gjøre noe med. Han leter etter sin nye rolle i hierarkiet. Veldig frustrert benekter han likevel at han er.

– I løpet av treningsuken tenker jeg veldig lite på redusert spilletid. Frustrasjonen varer kanskje i to minutter akkurat da jeg blir tildelt gul vest på formasjonsøktene. Jeg har kommet litt over kneiken og innsett at jeg har en rolle og må gjøre det beste ut av det. Det er også vanskelig å argumentere mot valgene. De som har spilt har vært gode.

En konsentret Kristoffer Løkberg under torsdagens økt. (Espen Iversen)

Løkberg jobber med å holde seg klar. Om det kommer skader eller salg håper han at klubben igjen vil peke på ham. Selv om kontrakten går ut etter sesongen benekter Løkberg at han går rundt å drømmer om en retur til Ranheim, tabelltopp i OBOS-ligaen og Kåre Ingebrigtsen.

– Så lenge jeg fortsatt er involvert, og ikke blir ignorert, kjenner jeg meg som en viktig del av laget selv om jeg ikke spiller. Jeg er også kommet litt opp i årene. Mine ambisjoner går mye mer på klubb enn på egne vegne, sier Løkberg – og fortsetter:

– Så må jeg se om jeg klarer å omfavne min nye rolle, eller om det på sikt gjør at jeg brenner opp innvendig fordi jeg ikke får påvirke fra banen. Jeg vet ikke enda. Dette er en situasjon jeg ikke har vært i før. Det som er viktig for meg er å etterleve hva jeg lærte på ungdomsskolen i situasjonen. Du skal gjøre mot andre slik du ønsker andre skal gjøre mot deg.

Jeg vet ikke enda. Dette er en situasjon jeg ikke har vært i før. — Kristoffer Løkberg

Uansett hva som skjer vet Løkberg at han ikke vil stå arbeidsledig i 2024. Tilbudene om å spille fotball vil komme. Samtidig er han litt inne i en glidende overgang i livet – om han selv vil. Onsdag debuterte han som ekspertkommentator hos NRK. Han blir stadig mer benyttet som synser og holder også på med en populær podkast. Kanskje er framtiden i media. Kanskje er den som trener. Løkberg vet ikke.

Det han likevel er ganske sikker på er at han neppe blir investeringsrådgiver – tross fem års fartstid fra bank.

– Fremtiden min er nok uansett i fotballen på en eller annen måte.

[ Flere tilbake for Viking ]

Får ros av trenerne

Selv om Løkberg virker å ha kommet i en brytningstid får han ros av trener Morten Jensen for måten han fører seg på. Frustrasjon har på ingen måte fått ta overhånd.

– Vi oppfatter ham som eksemplarisk rundt folkene her og lagkameratene. 99 prosent av tiden handler det om positivt engasjement. Så kan det bikke over i den ene prosenten – slik det kan for alle. Løkberg vil det beste for laget, sier Jensen.

Han er også tydelig på at trønderens meninger også er en viktig del av rollen hans – enten han spiller eller er benket. Den store fotballfaglige kompetansen er noe også trenerne lener seg mot.

– Vi bruker ham aktivt som sparringpartner – akkurat som vi gjorde i fjor da han var mer inne på laget, sier Jensen.

[ Idrettslag i Rogaland får 7,8 millioner ]