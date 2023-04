Flere tilbake for Viking

Stavanger — I tredje serierunde manglet Viking Lars-Jørgen Salvesen, Markus Solbakken, Birkir Bjarnason, Simen Kvia-Egeskog og nykommeren Jost Urbancic. Onsdag var det derimot langt lettere stemning enn været tilsa på SR-Bank Arena når det kommer til skadeproblematikk.

Med vekslende sol og hagl trente Salvesen, Solbakken og Bjarnason deler av økten, og Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim har håp om at de to førstnevnte kan bli klare til søndagens hjemmekamp mot HamKam.

– Nå er de på feltet igjen, sier Lunde Aarsheim til RA.

For Salvesen og Solbakken var det fotskader som førte til at de måtte stå over Tromsø-kampen.

Nykommer på sidelinjen

Bjarnason fikk derimot smerter i låret etter kampen mot Rosenborg. Det begynner å bli en stund siden, og treneren tror han snart har den islandske midtbanespilleren tilgjengelig for spill igjen.

– Det er ikke langt unna. Han må bruke treningsuken godt. Jeg regner egentlig med at han også er tilgjengelig igjen til helgen, sier Lunde Aarsheim.

Nykommeren Jost Urbancic har ennå ikke fått sjansen til å vise seg i Eliteserien. Han fikk nemlig et brudd i foten på trening i påsken. Der var det estimerte skadeoppholdet på fire til seks uker, som betyr at det nå er to til fire uker igjen før han kan trene.

Jost Urbancic ble skadet i påsken. (Espen Iversen)

Da vil han gå inn i konkurranse med Shayne Pattynama, som for øyeblikket er Vikings eneste rene venstreback.

Simen Kvia-Egeskog er også i gang med løping. De kommende ukene kan 19-åringen etter planen begynne med fotballrelaterte øvelser igjen på treningsfeltet.

– Med fem spillere ute med skade i tredje serierunde: Har det vært for mange treningskamper?

– Egentlig ikke i prosentsats, hvis man ser på hele stallen. Salvesen og Solbakken er allerede på felt, så det er ikke langvarig. Men jeg forstår spørsmålet, sier Lunde Aarsheim – og legger til:

– Det er så forskjellige skader at vi ikke spekulerer i det.

Offensivt Viking?

Viking brukte onsdagens trening til å terpe på det offensive. Mot Tromsø var det en utfordring med å skape nok sjanser, og til slutt var det den nybakte pappaen Sander Svendsen som fikk utligningen i mål.

– Det offensive blir viktig. Nok en gang spiller vi mot et 3-5-2-lag. Det blir viktig å få en god start, sier Lunde Aarsheim.

Søndagens motstander HamKam har åpnet Eliteserien med å hjemmekampene mot Strømsgodset (2–0) og Sandefjord (2-0), men tapte 3–2 borte mot FK Haugesund.

Vikings fem neste

De neste fem kampene i Eliteserien møter Viking:

30/4 HamKam H

7/5 Strømsgodset H

13/5 Sandefjord B

16/5 Odd H

29/5 Bodø/Glimt B

* Viking møter Forus & i cupens første runde 24/5.

