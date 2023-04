Auklend klar for større oppgaver

Etter å ha tilbrakt fjoråret på sidelinjen med brudd i fotbladet gjorde stortalentet comeback under treningsleiren i Spania for A-laget. I seriesammenheng har Viking 2 og 3. divisjon vært hovedarenaen så langt. Etter en solid kamp mot Madla mandag kveld kjenner han at lysten på noe større virkelig er på vei.

– Kroppen begynner å føles helt fin og nå har jeg fått noen kamper. Nå begynner jeg virkelig å bli giret på å spille i Eliteserien igjen. Jeg føler meg snart klar for det, sier Auklend til RA.

– Jeg bør være god nok. Selv om jeg ikke spilte i fjor er jeg et år eldre og mener jeg også har blitt bedre.

I trøbbel mot Madla

Mandag var han og Niklas Sandberg de to eneste fullblods A-spillerne som var med 2-laget. Selv om Viking-rekruttene ikke stilte like sterkt som i de to første serierundene mot Brodd og Vidar var det mer enn nok til å vinne fortjent mot Madla.

Hjemmelaget lå bakpå og satset på kontringer. De fikk en tidlig 2-0-ledelse i kraftig motvind etter mål av tidligere Viking-spiller Ali Memed og Norbert Marchewka – som var Ulf-aktuell i vinter.

Utenom scoringene hadde likevel ikke Madla veldig mye å by på. Det meste handlet om Viking 2 – som egentlig burde scoret mer enn de tre målene de fikk. Sondre Auklend fikk seg en scoring, men kunne gjerne hatt tre til.

– Forholdene var som de var. Vi ville ha ball, mens de kjørte kontringer. De har to raske og sterke spisser på topp. Da kan de bli farlig, men dette var en kamp vi skulle vinne. Det var kjekt å spille og selvsagt fint med en scoring – selv om det burde vært flere, sier Auklend.

Skade på Talge

Med de tre poengene mandag har Viking 2 i tur og orden slått både Vidar, Brodd og Madla. Full pott og serieledelse gir muligheter. Madla-trener Lasse Ihle mener de er klare favoritter til å vinne 3. divisjon nå.

– Selv med kun to spillere fra A-laget så du hvor gode de er. Alt ligger til rette for Viking 2 denne sesongen, mener Ihle.

Madla-trener Lasse Ihle (Espen Iversen)

Han lever greit med at det ble tap – selv om Madla ledet 2–0. Såpass mye bedre var Thomas Pereiras mannskap. Jesper Fiksdal reduserte på straffe før pause. De utlignet til 2–2 ved Auklend tidlig i andre omgang før Jørgen Galta ble matchvinner seks minutter før slutt.

– Vi var første lag til å score mot dem i år, men det er veldig mye kvalitet i det laget. Vi jobbet godt, men så litt tunge ut i dag. Jeg skulle gjerne sett at vi var litt mer aggressive, sier Ihle.

Jørgen Galta (foran) har avgjort med 3-2 ot Madla og sørget for at Viking 2 står med full pott etter tre serierunder. (Espen Iversen)

Madla manglet for øvrig fjorårets Viking 2-kaptein Erik Dalaker som var på reise. Før pause ble også de kongeblå kraftig svekket da kaptein Christoffer Talge måtte ut med voldsomme smerter. Han fryktet at han hadde revet av en muskel i magen.

Madla-kaptein Christoffer Talge ble skadet og hadde store smerter. (Espen Iversen)

Trener Ihle håper det ikke er langvarig, men får uansett påfyll av spillere som kommer hjem på ferie fra studier i USA og Mats Gressvik Lunde.

