Vikings lokale konkurrenter

Når Viking forlater vårsolen i Stavanger for å dra til null grader og regn i Tromsø lørdag er det med to lokale høyrebacker på laget. Herman Haugen har vært med gjennom oppkjøringen, mens Sondre Bjørshol var tilbake i 2-0-seieren mot Lillestrøm forrige helg.

Det har også vært en posisjon flere andre lokale spillere har bekledd de siste årene. Sola-gutten Sebastian Sebulonsen fikk gjennombruddet der før han ble solgt til Brøndby, mens Fredrik Torsteinbø vikarierte i posisjonen mens Bjørshol var ute med skade i 2020.

Nå er det den eneste posisjonen i Viking med kun lokale spillere. Bjørshol velger å se forbi muligheten for mindre spilletid.

– Bra for både oss og Viking med konkurranse. Jeg håper jeg kan være med og konkurrere om startplass på laget, men jeg trenger å komme i kampform for å konkurrere om det, sier Bjørshol til RA.

Veldig bra, og det er to gode spillere. At de er lokale er kjempepositivt. — Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim

– Fint å se ham sånn

Innhoppet mot Lillestrøm forrige helg resulterte i scoring, og konkurrenten Herman Haugen er fornøyd med å ha en konkurranse gående mot Bjørshol.

– Nå begynner Sondre å komme tilbake i form. Det er fint å se ham sånn. Jeg ønsker ham jo alt godt, sier Haugen.

Han forteller videre om situasjonen. Det er ikke slik at spillerne snakker mye om konkurransen seg imellom.

Mye handler også om balansen mellom å være hverandres utfordrere og samtidig lagkamerater.

– Alle spillerne vet hva det går i, sier Haugen.

Ulike veier til Viking

Det gleder også Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim at det er to lokale som kjemper om å spille høyre back.

– Veldig bra, og det er to gode spillere. At de er lokale er kjempepositivt, sier Lunde Aarsheim.

Han trekker også fram at de har gått hver sin vei for å ende opp hos de mørkeblå. Haugen fra Sandnes gikk til Viking tidlig i ungdomsårene, og etter å ha startet 2019 i Vikings akademi og med spill for toerlaget ble det en tur til Vidar. Der fikk han spilletid i PostNord-ligaen.

Daværende trener Bjarne Berntsen valgte å gi ham kontrakt i 2020, og sendte ham på utlån til Ull/Kisa i OBOS-ligaen. Der ble han ut sesongen, før han dro på utlån til Raufoss i slutten av 2021 og begynnelsen av 2022. Viking hentet ham tilbake da Sebulonsen ble solgt til Brøndby.

Zlatko Tripic, Nicholas D'Agostino og Herman Haugen feiret mål mot Bryne i vinter. (Espen Iversen)

For Bjørshol var veien til Viking helt annerledes.

Den snart 29 år gamle backen kom til de mørkeblå for første gang i 2018. Da hadde den da 24 år gamle spilleren allerede vært innom Vidar (opp til 2. divisjon) og Åsane i OBOS-ligaen.

Han fikk med seg de ni siste Viking-kampene i OBOS-ligaen, og ble med på opprykket til Eliteserien. Sesongen etter var han med på både 5. plass i serien og cupgull for de mørkeblå.

Sondre Bjørshol t.h. viste seg fram da han var tilbake mot Lillestrøm. (Carina Johansen/NTB)

Konkurransen

Selv om veiene deres til Jåttåvågen har vært annerledes er de nå likeverdige konkurrenter.

– Hva er din styrke i konkurransen?

– Jeg utvikler meg hele tiden, og har en offensiv kraft. Defensivt er jeg blitt bedre, sier Haugen.

– Jeg kan springe mye og ha høy fart. Jeg har bra kapasitet, er bra defensivt og kan bidra offensivt, sier Bjørshol – og legger til:

– Det er to gode alternativer.

Til søndagens kamp er det sannsynligvis Haugen som får starte kampen. Det henger sammen med opptreningen til Bjørshol, som akkurat nå er mest aktuell for innhopp.

Skader

Sander Svendsen blir også med Viking til Tromsø etter å ha blitt far for første gang tidligere i uken. En det er mer usikkert med er Lars-Jørgen Salvesen. Han trente ikke med laget fredag heller, og har gjennom uken hatt problemer med et kne. Han kan bli aktuell til innhopp i Tromsø.

Det blir sannsynligvis ikke Mai Traore. Den Viking-utlånte spissen har en strekkskade. Viking-nykommeren Jost Urbancic er også ute, men med beinbrudd. Dermed blir venstrebackens debut utsatt en stund.

Kampen starter søndag klokken 17.00 og kan følges direkte hos RA.

