Hemmeligheten bak forvandlingen

Stavanger — Etter en god defensiv start i 2022 var det raskt bom stopp for Viking. Taksameteret for mål mot stanset ikke å rulle før 54 baller hadde funnet veien til nettmaskene bak Arild Østbø og Patrik Gunnarsson. På 30 kamper.

Da klubben skulle evaluere etter sesongen var lekkasjen et sentralt punkt i den fotballfaglige disseksjonen. Viking måtte gjøre noe med det kollektive forsvarsspillet. Umiddelbart.

Gjennom vinteren har trenerne brukt mye krefter i et forsøk på skru igjen bakover. Det har vært noen kamper hvor det har sprukket helt opp. Som mot Glimt og i kamper med redusert mannskap mot EIK og KBK. Ut over det har rammen sett stadig mer solid ut. De to første seriekampene har også vært en oppvisning i kollektivt forsvarsspill – selv om de ikke fikk betalt mot RBK.

– Vi har brukt enormt med tid på dette. Både på treningsfeltet, i form av videomøter og på å spisse rollekravene. Samtidig kan det fortsatt bli enda bedre, sier trener Morten Jensen til RA.

– Hva er nøkkelen bak forbedringen?

– Et forsøk på å være lynskarpe i budskapet. Vi har prøvd å få flest mulig til å tenke og handle mest mulig likt. Så vil det selvsagt slå sprekker noen ganger. Da må spillerne vite hvordan de skal opptre.

Det viktigste defensive spilleprinsippet til et Viking, som nå skal sverge nesten utelukkende til 4-3-3, er soneforsvaret. Tilnærming til mannsmarkering skal kun skje inne i 16-meteren og de gangene laget bestemmer seg for å stå høyt i press. Presspillet og kontroll i egen boks er nøkkelord. De mørkeblå skal forsvare seg som en enhet. Ikke enkeltvis – slik det gjerne ble i praksis noen ganger i fjor.

– Vi har også brukt mye tid på avstand. Både mellom de enkelte spillerne og mellom leddene, sier Jensen – om det Drillo i sin tid revolusjonerte og kalte for «pumping».

Tålmodighet

Tålmodighet har også vært sentralt. Viking må ikke åpne seg for mye for motstanderne når de skal gjøre offensive framstøt slik at de får farlige brudd mot. Det har vært en utfordring, men sett stadig bedre ut. Kampen mot Lillestrøm sist var et godt bilde på at de har kommet ganske langt på veien. Noen ganger vil ikke hullet komme hos motstanderen. Da er 0–0 helt greit. Det er lov å være litt kjedelig noen ganger, eller kanskje avgjøre på en fast situasjon.

Dødballer er det nemlig også brukt mye tid på. Både de defensive og de offensive. Viking gikk fra å være blant de beste dødballagene i serien til et av de svakere i fjor. Nå har de mål om å bli best igjen. Jensen mener det nå bare er detaljer som skiller før scoringene også begynner å komme.

Han er samtidig tydelig på at den defensive biten er ferskvare.

– Vi har ikke råd til å slippe oss nedpå.

Har hjulpet Pattynama

Resultatet har også vært at enkeltspillere ser bedre ut. Shayne Pattynama var nære en overgang til HamKam i vinter. Etter det har han plutselig sett ut som 4-3-3-backen Viking håpte han skulle bli – og det er ikke bare fordi trusselen om å bo på Hamar var nærliggende.

– Det handler litt både om det kollektive og om meg. Vi vet hva vi skal gjøre som et lag nå. For min egen del har jeg også lagt mye arbeid ned på det defensive, sier Pattynama.

– Det begynte du med i fjor?

– Ja. Og jeg tok steg allerede da, men vi skiftet også mye formasjon. Så tror jeg det er viktig at jeg ikke legger for mye press på meg selv med det defensive. I fjor tenkte jeg nok for mye på at jeg må forsvare bedre. Alle snakket om at jeg ikke kunne det. Jeg ville det for mye rett og slett. Jeg tvinger det ikke fram nå, men liker å ha kontroll på min side. Balansen er bedre.

– Hva med konkurransen med Jost Urbancic?

– Jeg skal ikke lyve. I oppkjøringen lurte jeg på hva egentlig planen med meg var. Så endret jeg mentalitet og bestemte meg bare for å gjøre maks ut av hver dag. Det hjalp enormt! Endringen kom direkte. Nå er jeg på en bra plass mentalt. Nå kan jeg tenke litt mer på angrepsdelen av spillet mitt også, sier Pattynama – som fortsatt ikke har hørt noe fra Viking om ny avtale.

Når TIL er motstander søndag kreves det nok også at laget er pragmatiske. Værmeldingen i Tromsø varslet torsdag om minusgrader og snø. Finspill må fort legges bort.

– Vi er godt vant med å spille på åkere etter kampene på Lerkendal og treningskampen mot FKH. Det kan godt være at spillet vårt må tilpasses forholdene, sier Morten Jensen.

Han vet at det ikke blir enkelt. TIL er ubeseiret, har fire poeng og har ikke sluppet inn mål.

– Jeg skjønner om folk holder dem som favoritter, men vi mener at vi er gode nok til å slå hvem som helst. Det blir tøft. Litt som på Lerkendal.

NB! Maï Traore er strekkskadd og blir neppe klar for TIL, mens Lars-Jørgen Salvesen er usikker hos Viking med en smell i kneet, mens Sander Svendsen akkurat har blitt pappa og sto over trening torsdag. Han er likevel klar igjen til helgen.

