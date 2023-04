Utfordrer de lokale klubbene

Både i seirene mot Vidar og Brodd, to av opprykksfavorittene i 3. divisjon avdeling 3, har Viking rekruttene gått til kamp med seks spillere med A-kamper for klubben. Det har gitt seks poeng og tidlig tabelltopp.

Før sesongen i fjor meldte Nevland at klubben ønsket seg opp til 2. divisjon. De hadde også tidenes største A-stall. Det viste seg likevel langt vanskeligere i praksis med skader, spill i Europa, suspensjoner og andre omstendigheter. Selv om forutsetningene virker bedre nå var Nevland tidligere i vinter klar på at klubben er fornøyde med 3. divisjon som arena for 2. laget foreløpig. Det står han fortsatt på.

– Vi er relativt komfortable med å være hvor vi er nå. Så får vi se hva det blir til, sier Nevland til RA.

– Byen behøver et lag i 2. divisjon

Det er nemlig ikke slik at Viking 2 vil unngå å rykke opp til 2. divisjon. Ser de at muligheten er der på et senere stadium i sesongen vil de går for det. Nevland vet likevel at de neppe vil stille like sterke lag som i disse innledende kampene i fortsettelsen.

– De unge som er igjen fra de siste årene er ett år eldre. Så vil den avgjørende faktoren være påfyll med spillere fra A-stallen. Vi vet at det vil variere. Skader og terminliste spiller inn. Utlån vil også fortsette med å være en viktig del av spillerutviklingen hos oss.

Nevland forteller at Viking ikke har noen fastlagt strategi for B-laget for framtiden. Klubben ønsker en best mulig kamparena for utvikling av unge talenter. Samtidig er det mye vanskeligere å stabilisere seg i 2. divisjon.

– Det er ikke mye utvikling i å tape 9–0 i enkelte kamper for de unge, peker han på.

Nevland synes spørsmålet rundt B-lagsproblematikken er både vanskelig og interessant. Han er også fullstendig klar over at en ting er å rykke opp – en annen er å stabilisere et lag i 2. divisjon. Det krever og forplikter. Det som er sikkert er at Stavanger som by, i et større bilde i forhold til talentutvikling, burde hatt et lag også i 2. divisjon.

– Så er det egentlig det samme om det er oss, Vidar, Brodd eller Madla som har det laget, sier Nevland.

Han ville applaudert det om noen av de andre klarte å ta steget. For Viking ville det da også vært naturlig å søke et samarbeid. Da hadde kanskje en spiller som Magnus Rugland Ree (utlånt til Levanger) kunne hatt en hverdag i Stavanger og fortsatt tett kontakt med Vikings treningsmiljø.

– Konkurransevridende

Blant klubbene som er nærmest til å kunne strekke seg mot 2. divisjon, selv om de ikke er helt er der ennå i forhold til fasiliteter og økonomi, er Brodd. På Midjord har de lenge vært kritiske til 2-lagene og frontet flere forslag på Fotballtinget om å få disse flyttet bort fra divisjonssystemet. Selv om daglig leder Kyrre Sandven klarer å se Vikings side, mener han at det blir for mye tilfeldigheter nå. De to første serierundene mener han er et meget godt eksempel på problemet.

– Hvis Viking sitt primære mål er et lag fra Stavanger i 2. divisjon burde de ikke tatt knekken på de to beste lagene herfra på direkten. Det er konkurransevridende. De vil stille svakere lag senere, sier Sandven.

Han peker på at Viking 2 møter Bjarg, laget de fleste anser som den siste store opprykksfavoritten, i juli. Da er forutsetningene fort helt andre. Sandven viser også til at de andre puljene i 3. divisjon har langt flere toerlag. Da slår problematikken til i veldig mange kamper. Det blir terminlistebingo.

– Det blir konkurransevridende og er også dumt i en 3. divisjon hvor mange satser seriøst. Bjarg, som vi møter i helgen, reiser ned her alt på fredag. De bor på hotell her og skal trene på Knudamyrå dagen før. Det er elitenivå over det.

Daglig leder Kyrre Sandven i Brodd. (Stein Roger Fossmo)

Vidar og Gaute Johannessen har lang erfaring fra 2. divisjon. Klubbens trener og daglige leder hisser seg likevel ikke for mye opp over situasjonen.

– Jeg bare håper de stiller noenlunde jevnt lag. Vi har selv 2-lag i 4. divisjon. Det er varierende hva vi klarer å få med på kamp. Jeg skjønner problematikken, sier Johannessen.

Han spilte selv 2-kamper for Viking i sin tid og peker også på at motivasjonen til de fra A-troppen var veldig varierende. Johannessen forholder seg pragmatisk.

– Vi må håndtere 2-erlagene uansett hvordan en snur på det. Så er det en uting. Nå elitetroppene har ferie stiller de rene juniorlag.

