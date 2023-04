Løpetall i europatoppen

Stavanger — Indreløperen løp rundt 13 kilometer. Det er i seg selv i øvre sjikt for en spiller i hans posisjon på ren distanse.

I dagens fotball er likevel høyintensitetsløp og sprinter enda viktigere. Definisjonen av et høyintensitetsløp er 5.5 meter per sekund, eller 19.8 kilometer i timen. En sprint er en hastighet på 25.2 kilometer i timen. Viking vil ikke ut med de nøyaktige tallene på Yazbek, men både fysisk trener Halvard Øen Grova og trener Morten Jensen bekrefter at det yppet mot rekordnivå i 2-0-seieren mot LSK.

Veton Berisha hadde i sin tid kamper i Viking med over 30 sprinter og 100 høyhastighetsløp. Tallene hans toppet de spillere som Mohamed Salah og Sadio Mané har registrert. Han var helt i europatoppen og toppet også snittallene i Bundesliga da han spilte i Greuther Fürth.

Disse tallene visste vi om før vi hentet Patrick Yazbek. Vi må jo ha litt «moneyball»-tankegang også. — Morten Jensen

Nå har klubben en ny spiller på dette løpsnivået. Det er ikke tilfeldig.

– Disse tallene viste vi om før vi hentet Patrick Yazbek. Vi må jo ha litt «moneyball»-tankegang også, sier en glisende Morten Jensen.

Kommer naturlig

Yazbek forteller til RA at han normalt ligger mellom 12 og 13 kilometer i distanse per kamp.

– Det hele avhenger av posisjon og kampbilde, men sprintene og høyintensitetsløpene er selvsagt enda viktigere, sier den nye Viking-favoritten.

– Hvordan har det seg at du har en slik kapasitet?

– Enormt stor konkurranselyst. Jeg liker å vinne. Det er viktig i fotball. Med den kapasiteten kan jeg gå på masse førsteballer og andreballer. At jeg kan løpe så mye og ofte handler nok litt av naturlige evner.

– Så ingen bakgrunn fra friidrett fra oppveksten?

– Jeg løp litt på skolen, men det var mest for gøy. Dette handler mest om at jeg elsker å gi alt.

Trener Jensen peker også på genene til Yazbek for å forklare fenomenet.

– Noen har det bare i seg. Det kule er at han bare er 21-år. Dette kan videreutvikles ytterligere. Det er nå han skal inn i sine beste år.

Viking-treneren mener også at han viser store evner i forhold til å ta til seg lærdom raskt. Begrepet «growth mindset», eller veksthjerne i en slags direkte oversetting, er noe Jensen liker å måle spillere på.

– Også her scorer Yazbek høyt. Det er undervurdert i fotball. Han tar ting fort – om det er snakk om klima, underlag, ny by eller informasjon som blir gitt.

Satt tøffe mål

I de første kampene etter overgangen fra A-League har Yazbek først og fremst vist seg som en defensiv maskin med sin løpskraft. Mot LSK så vi for første gang mer av hans offensive kvaliteter – blant annet på scoringen.

Selv er han klar på at han føler relasjonene stadig sitter bedre med ham, Markus Solbakken og Harald Nilsen Tangen på midten. Det betyr selvsagt alt offensivt.

– Jeg føler vi utfyller hverandre veldig bra.

Yazbek har også store mål offensivt. Han er ikke redd for å slenge ut noen tall for hvor han bør ligge over en sesong.

– Åtte til ti scoringer. Og samme antall assister. Det bør være mulig, sier australieren – som nå har funnet seg til rette i sin nye by.

– Jeg har fått meg egen leilighet og kommet inn i ting nå. Stavanger er en flott liten by og jeg har ikke slitt så mye med hjemlengsel, avslutter mannen fra Sydney.

