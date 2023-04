Stavanger — De mørkeblå har forberedt seg på nytt dekke denne uken. Hvordan de håndterer dette er selvsagt spennende.

– Vi gleder oss veldig til utsolgt stadion og første kamp på nytt dekke, sier trener Bjarte Lunde Aarsheim.

Han tror LSK vil komme på besøk med mer vante oppskrifter. Det innebærer 3-5-2, kraft og kvalitet.

– Vi vet hva som kommer. Dette er et topp fem-lag. Et av de bedre i serien. De har en tydelig spillestil med to store spisser. Laget har en fin miks av rutine og yngre spillere. Så er de veldig gode på dødball, sier Lunde Aarsheim.

Trenerduoen virker ikke å planlegge store endringer fra seriepremieren mot RBK, men på en plass må de nødvendigvis gjøre noe. Shayne Pattynama fikk rødt kort og har karantene. Med Jost Urbancic skadet må noen ut av sin vante posisjon for å fylle hullet. Viljar Vevatne spilte mye back tidlig i karrieren og ble testet i 60 minutter for Viking 2 i posisjonen denne uken. Yann-Erik de Lanlay figurerte samtidig i rollen under torsdagens formasjonsøkt. Niklas Sandberg og Djibril Diop kan også være alternativ.

Det nye dekket på SR-Bank Arena kan selvsagt bli en faktor i kampen. Det oppfører seg annerledes enn det gamle og utslitte som nylig ble skiftet.

– Ballen sklir jevnt og fint oppå kunstgresset. Kanskje spretter den litt mindre. Jeg føler ikke vi kan miste noe av hjemmefordelen. Spillerne synes også dette er fantastisk, sier treneren.

De mørkeblå har allerede møtt LSK en gang i år. Da spilte de 2–2 på Marbella – og skapte ekstremt mye sjanser etter brudd høyt i banen. Samtidig er det tvilsomt at kanarifuglene vil være like opptatt av å spille seg ut bakfra nå.

