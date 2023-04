Tror nytt underlag vil påvirke viktig del av spillet

Stavanger — Assistenttrener Pål Fjelde er mannen med hovedansvaret for å analysere det Viking selv holder på med. Han har også en viktig analyserolle i Ståle Solbakkens landslag. Observasjonene som er gjort etter en uke med det nye dekket er tydelige.

– Vi har faktisk diskutert litt rundt dette og det er interessant. Hjemme har vi som regel vært et godt presslag, men når gresset lugger litt vil det ofte gi en liten fordel i denne delen av spillet, sier Fjelde.

Nå er det nye plastdekket helt perfekt. Nesten som et teppe. Da er forutsetningene litt endret. Mulighetene for at en feilsprett kan gi en overgang høyt i banen har faktisk avtatt. Nytt vanningsanlegg vil også gi en annen gli på ballen.

– Nå må vi være mye mer nøyaktige i det kollektive presset. Timingen må sitte, sier Fjelde.

Ballen spretter annerledes

Faren for å bli overspilt er selvsagt mer til stede. Faktisk er det også forsket litt på temaet. Spill med høyt press gir ofte mer effekt på gressbaner – av samme grunn som en litt dårlig og tørr kunstgressmatte. Tilfeldigheter og rare spretter gir noen flere muligheter for «breakdowns» høyt i banen – for å bruke Drillos språk.

– Ballen spretter også litt annerledes på det nye dekket vårt. Litt mindre enn før, sier Fjelde.

Da Viking møtte Lillestrøm i Marbella for noen uker siden fikk Viking enormt mange brudd og lykkes med å stå høyt i deler av kampen. Det hadde også en sammenheng med at motstanderen trente på å spille seg ut fra egen 16-meter. Høyst sannsynlig må Viking være litt mer bevisste på når og hvor presset skal settes lørdag.

Må finne ny venstreback

Til den kampen må også laget finne ut av hvem som skal spille venstre back. Shayne Pattynama har karantene etter det røde kortet 2. påskedag og Jost Urbancic er skadet og ute en periode til.

Dermed må man være litt kreativ på backen og muligens spille med en naturlig høyrebeint spiller.

– Av spillere som kan brukes ut av sin naturlige posisjon er både Yann-Erik de Lanlay, Djibril Diop og Niklas Sandberg gode alternativer. Viljar Vevatne var også venstre back før i tiden. Nå spilte han også 60 minutter i rollen for Viking 2 tirsdag for å venne seg til det om vi velger ham, sier Fjelde.

På skadefronten ser det likevel bedre ut enn på lenge før LSK. Foruten nevnte Urbancic (skade) og Pattynama (karantene) er Simen Kvia-Egeskog (skade) også ute. Gianni Stensness er samtidig tilbake fra karantene. Sondre Bjørshol trener fortsatt mindre enn normalt, men var med i troppen sist.

