Viking-spiller til Bryne

20-åringen Lars Erik Sødal blir Bryne-spiller ut 2023-sesongen. Det bekreftet jærbuene tirsdag.

– Det er en ung og ambisiøs spiller som vil tilføre enda mer konkurranse i troppen, og som kan være med på å hjelpe Bryne opp og fram. I tillegg har han røtter fra Bryne, vi er glade for å ha han med oss, sier sportslig leder Roger Eskeland til klubbens nettsted.

Låneavtalen kan gå utenom det ordinære overgangsvinduet ettersom det er egne regler for unge spillere. Det medfører også at klubben som låner ut spilleren kan tilbakekalle ham på kort varsel. Det har Viking tidligere gjort med Sebastian Sebulonsen fra Mjøndalen og Herman Haugen fra Raufoss.

Lars Erik Sødal var utlånt til Sandnes Ulf i 2022. Før det fikk han ni kamper i PostNord-ligaen for EIK. (Kristoffer Knutsen)

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte Sødals utlån.

Sødal var på utlån i Sandnes Ulf forrige sesong, og signerte ny kontrakt med Viking midtveis i oppholdet på Øster Hus Arena. Avtalen han underskrev strekker seg ut 2024-sesongen.

I Sandnes brukte Sødal litt tid på å etablere seg på A-laget i OBOS-ligaen. Grunnen til det var at han kom rett fra et skadeopphold. Derfor ble det elleve kamper for Sandnes Ulf 2, og 22 seriekamper i OBOS-ligaen. Han spilte også i tre NM-kamper og én kvalifiseringskamp mot Kongsvinger.

Sesongen før var han utlånt til EIK i PostNord-ligaen, og der ble det ni kamper for ham.

Sødal har ennå til gode å debutere i Eliteserien for Viking.

