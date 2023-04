Kritiserte egen keeper etter premieretap

Trondheim — Ikke siden Roy Hodgson trente Viking har de mørkeblå vunnet på Lerkendal. Forbannelsen ble heller ikke brutt i seriepremieren denne gangen – selv om bortelaget var klart best totalt sett.

Lars-Jørgen Salvesen hadde tre meget gode muligheter før pause som inkluderte et skudd i tverrligger. Herman Haugen var nære med låret etter hvilen.

Likevel var det et supereffektivt RBK som tok seieren.

Kampens øyeblikk kom etter 57 minutter da en ball spratt ut til Adrian Pereira litt skrått utenfor 16 meter. Han ventet den ned og skjøt med underskru på volley nede ved nærmeste stang for Patrik Gunnarsson. Skuddet var ikke hardt, men velplassert nok til at islendingen kun fikk en hånd på den.

– Et billig mål som jeg mener keeperen vår burde reddet, slo trener Morten Jensen fast til rettighetshaver TV2.

– Jeg så utgangen. Det gjorde nok ikke han, men det var ikke så mye kraft i det heller. Den mener jeg han burde tatt. Kjedelig i en kamp hvor vi var såpass solide, sier Jensen.

Pattynama utvist

Treneren ga også det glatte lag til en annen av sine egne spillere. Shayne Pattynama fikk sitt andre gule kort etter 76 minutter for å komme for sent inn i en takling. Like før pause fikk han det første for å la seg involvere i en krangel etter at dommer hadde blåst av. Det ødela selvsagt for Viking – selv om de trykket RBK med ti mann.

– Det første gule fikk han etter å ha involvert seg i en masseansamling. Vi har snakket om å unngå slikt. Helt unødvendig, sa Jensen til TV2.

Treneren pekte samtidig på at han mente det andre gule kortet kanskje var noe billig. Han mente også at dommer Espen Eskås tidvis var litt inkonsekvent i kortbruken. RBK skulle også hatt kort før for lignende situasjoner.

Shayne Pattynama selv pekte også på mye av det samme til TV2.

– Det første gule kom etter en krangel. Det andre etter en duell på midten. Jeg ble overrasket og skjønner det ikke helt. Samtidig er det dommerens avgjørelse. Etter min mening var den for tøff. Det var ingen stygg eller farlig takling, sa Pattynama.

Han pekte samtidig på at han selvsagt også må ta selvkritikk og analysere i etterkant. Å gå inn i en slik duell var kanskje ikke så smart.

Dommer Eskås mente at det var liten tvil om Pattynamas andre gule.

– Og at han hadde gult kort fra før er hans egen skyld, sa dommeren.

Sølte bort sjansene

Viking hadde definitivt fortjent mer i premieren. 4–2 i sjanser og ganske mye ball før pause fortalte mye. Dessverre har nok Lars-Jørgen Salvesen både litt skyld og mye rett i hvorfor det ble som det ble.

– Vi scoret ikke mål. I første omgang hadde vi tre fete sjanser. Jeg skulle scoret selv. Mål preger kamper. Etter pause var det ikke mange sjanser, men så scoret de på et langskudd, sa Salvesen.

Selv om Viking ikke fikk med seg poeng fra Lerkendal var det en siddis som koste seg. Adrian Pereira pekte til TV2 på at han ikke har hatt for mange store øyeblikk på Lerkendal. Han har også scoret i begge nett i møtene mellom Viking og RBK tidligere.

– Dette var kult! Sånn man drømmer om, sa Pereira – som kunne avslutte påsken med kyllingdans og målfeiring mot sine egne.

Viking må på sin side tilbake til tegnebrettet før kanarifuglene står for tur neste helg. Samtidig var det mye bra å ta med seg.

Fotball, Eliteserien

RBK-Viking 1–0 (0–0)

Lerkendal, 15.104 tilskuere

Mål: 1–0 Adrian Pereira (57)

RBK (3-5-2): André Hansen – Samual Rogers, Ulrik Yttergård Jenssen (Tobias Børkeeiet i 18 min.), Leo Cornic – Erlend Dahl Reitan, Morten Bjørlo (Per Ciljan Skjelbred i 35 min.), Markus Henriksen, Carlo Holse, Adrian Pereira (Håkon Røsten i 2 min.)- Isak Snær Thorvaldsson (Agon Sadiku i 35 min.), Kristall Máni Ingason (Oscar Aga i 35 min.).

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson 5 – Herman Haugen 6, Djibril Diop 5, David Brekalo 7, Shayne Pattynama 4 – Patrick Yazbek 4 (Birkir Bjarnason i 18 min.), Markus Solbakken 5, Harald Nilsen Tangen 4 (Niklas Sandberg i 11 min.) – Sander Svendsen 5 (Nicholas D’Agostino i 23 min.), Lars-Jørgen Salvesen 6, Zlatko Tripic 5.

Gule kort: Isak Snær Thorvaldsson, Kristall Máni Ingason, Erlend Dahl Reitan, Markus Henriksen, RBK. Shayne Pattynama, Markus Solbakken, Djibril Diop, Zlatko Tripic, Viking.

Rødt kort: Shayne Pattynama, Viking.

Dommer: Espen Eskås.

