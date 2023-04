Eliteserietipset: Bedre fra Viking, men godt nok?

Når Eliteserien ruller igjen andre påskedag er nok de to lagene i toppen de aller letteste å spå. Seriemester blir Bodø/Glimt eller Molde. Annet vil være en bombe.

I Bodø har de gått smått bananas på overgangsmarkedet i en periode. Det kan de også gjøre med enorme overskudd og en omsetning som drar seg mot en halv milliard etter suksess både i Norge og Europa over tid.

I fjor var laget noe svekket i starten av sesongen. Mangelen på kontinuitet da ødela for en skikkelig gullkamp med Molde. Selv om de har handlet mye siden den gang, er det tydelig at Kjetil Knutsen har pekt på tidligere spillere for å bevare kontinuitet. Bjørkan, Berg, Haikin og Lode er tilbake etter svippturer utenlands. Det kan være smart. I tillegg er det plusset på med mange spillere fra en helt annen hylle enn før.

Molde, som kontret seg til gull i suveren stil i fjor, har blant annet styrket seg med Veton Berisha på topp. Muligheten for gruppespill i Mesterligaen er nok en del av regnestykket. Samtidig er det ofte sånn at spill i Europa koster i serien. Glimt er etter hvert mer vant med det og har litt bredere stall for å tåle det. Det er ikke utenkelig at dette er det som i realiteten skiller de to lagene i år.

Å se Veton Berisha juble for Molde-mål provoserer Viking-fansen. De må nok fort belage seg på det noen ganger i år. (Alf Simensen/NTB)

Bak disse to kommer et kobbel med lag som kan kjempe om den siste medaljen. Lillestrøm og Rosenborg er ganske åpenbare ut fra prestasjoner siste år og forutsetninger – selv om det har kladdet litt på topp for RBK i vinter. Trønderne har solgt unna mye.

Nyopprykkede Brann har samtidig sett helt enorme ut over lang tid. Bredden i stallen taler litt mot dem. Vi prøver oss likevel med en liten overraskelse her – som helt sikkert er upopulær i Stavanger. Eirik Horneland har virkelig fått gang på det.

Et annet lag som kan overraske litt er Strømsgodset. Under den nye treneren Jørgen Isnes ser de meget strukturerte ut og de imponerte mot Viking i Marbella. Johan Hove vil bli savnet, men et par meget spennende nykommere kan fylle det hullet.

Sarpsborg 08 er også et lag som framstår ganske så strukturerte, men de vil nok merke savnet av Anton Salétros og Tobias Heintz.

Viking vil nok vake i farvannene litt under lagene som kjemper om plassene i Europa.

Et toppet lag ser ganske bra ut – de få gangene man har kunnet benytte det. Birkir Bjarnason viste direkte at han kan bli en joker. Trenerne har fått både det som var førstevalget og andrevalget på spissplass. Back og midtbane er også styrket. Skader har vært et problem i vinter, men likevel er det også en del andre punkter på minussiden etter vinteren.

At Viking har sluppet inn 25 mål på 14 spilte kamper siden årsskiftet, står ikke i noen bok. Dette var noe en skulle gjøre noe med. Mange av målene har kommet med de nest beste på banen mot Kristiansund og EIK – samt mot suverene Glimt. Likevel er det sånn at Viking fortsatt kan kollapse litt i enkelte kamper. Det er ikke bra for selvtilliten. Laget blir nok bedre i 2023 enn hva som var tilfellet i fjor, men blir de gode nok for klubbens ledelse? Og hvor lenge blir ultraviktige David Brekalo i byen? Pengebruk og satsing tilsier at de må opp for å snuse på medaljer raskt igjen nå. Helst i år.

Lite av det de har vist på banen i vinter tilsier at de har stabiliteten til å klare det.

---

FAKTA

RAs tips Eliteserien 2023:

1. Bodø/Glimt

2. Molde

3. Brann

4. Lillestrøm

5. RBK

6. Strømsgodset

7. Viking

8. Sarpsborg 08

9. Stabæk

10. VIF

11. FK Haugesund

12. Tromsø

13. Odd

14. Sandefjord

15. Aalesund

16. HamKam





Bodø/Glimt

Trener: Kjetil Knutsen

INN: Omar Elabdellaoui (Galatasaray, Tyrkia), Fredrik André Bjørkan (Hertha Berlin, Tyskland), Odin Bjørtuft (Odd), Adam Sørensen (Lyngby, Danmark), Pemi Faris (Kristiansund), Jeppe Kjær (Ajax, Nederland), Joel Mvuka (lån fra Lorient, Frankrike fram til sommeren), Nikita Haikin (Bristol City, England).

UT: Ola Solbakken (Roma, Italia), Alfons Sampsted (FC Twente, Nederland), Anders Ågnes Konradsen (lagt opp), Marcus Ellingsen Andersen (Hødd), Elias K. Hagen (IFK Göteborg, Sverige), Marius Høibråten (Urawa Red Diamonds, Japan), Japhet Sery Larsen (Brann), Syver Skundberg Skeide (lån til Hødd ut sesongen), Gilbert Koomson (Sandefjord), Lars-Jørgen Salvesen (Viking), Adan Abadala Hussein (Moss), Sigurd Kvile (lån til Sarpsborg 08 fram til sommeren), Petter Nosakhare Dahl (lån til KFUM Oslo fram til sommeren).

Molde

Trener: Erling Moe

INN: Eric Kitolano (Tromsø), Veton Berisha (Hammarby, Sverige), Anders Hagelskjær (Aalborg, Danmark), Harun Ibrahim (Gais, Sverige).

UT: Mathis Bolly (kontrakt utgått), David Datro Fofana (Chelsea, England), Niklas Haugland Edris (Gneist), Etzaz Hussain (Apollon Limassol, Kypros), Björn Bergmann Sigurðarson (kontrakt utgått), Kristoffer Haraldseid (lagt opp), Alex Craninx (CF Fuenlabrada, Spania).

Brann

Trener: Eirik Horneland

INN: Japhet Sery Larsen (Bodø/Glimt), Thore Baardsen Pedersen (Haugesund), Ulrik Mathisen (Lillestrøm).

UT: Runar Hove (lagt opp), Vegard Leikvoll Moberg (Kongsvinger), Markus Olsen Pettersen (Klaksvik, Færøyene), Brian Minde Jahren (lån til Askøy ut sesongen), Andreas Skovgaard (Stabæk), Ole Martin Kolskogen (Aalesund), Filip Delaveris (lån til Jönköpings Södra IF, Sverige ut sesongen), Moonga Aluta Simba (lån til GIF Sundsvall, Sverige ut sesongen), Kasper Skaanes (Sogndal).

Lillestrøm

Trener: Geir Bakke

INN: Martin Ove Roseth (Sogndal), Uba Charles Nwokoma (Ljungskile, Sverige), Kristoffer Tønnessen (Start), Ruben Gabrielsen (Austin FC, USA), Vetle Skjærvik (HamKam), Andreas Vindheim (lån fra Sparta Praha, Tsjekkia fram til sommeren), Vebjørn Hoff (Rosenborg).

UT: Ibrahim Ciise (tilbake til Zoman FC, Elfenbenskysten etter lån), Doğuhan Aral Şimşir (tilbake til Midtjylland, Danmark etter lån), Hólmbert Fridjónsson (tilbake til Holstein Kiel, Tyskland etter lån), Pål-André Helland (Løvenstad), Frederik Holst (Helsingborg, Sverige), Edmund Koranteng Owusu (Grorud), Ifeanyi Mathew (FC Zürich, Sveits), Kaan Kairinen (Sparta Praha, Tsjekkia), Colin Rösler (Mjällby AIF, Sverige), Tom Pettersson (Mjällby AIF, Sverige), Igoh Ogbu (Slavia Praha, Tsjekkia), Ulrik Mathisen (Brann), Dylan Ryan Murugesapillai (lån til Træff ut sesongen), Martin Bergum (lån til Strømmen ut sesongen), Uranik Seferi (lån til Strømmen ut sesongen), Marcus Paulsen (lån til Strømmen ut sesongen), Jørgen Sveinhaug (lån til Grorud ut sesongen).

Rosenborg

Trener: Kjetil Rekdal

INN: Ísak Snaer Thorvaldsson (Breidablik, Island), Ulrik Yttergård Jenssen (Nordsjælland, Danmark), Santeri Väänänen (HJK Helsingfors, Finland), Morten Bjørlo (HamKam), Jayden Nelson (Toronto FC, Canada), Oscar Aga (Elfsborg, Sverige), Agon Sadiku (Honka, Finland).

UT: Victor Christoffer Jensen (tilbake til Ajax, Nederland etter lån), Renzo Giampaoli (tilbake til Boca Juniors, Argentina etter lån), Magnus Hammerås (lån til Brattvåg ut sesongen), Pawel Chrupalla (lån til Wisla Plock, Polen ut sesongen), Casper Tengstedt (Benfica, Portugal), Emil Konradsen Ceïde (Sassuolo, Italia), Mikkel Konradsen Ceïde (lån til Kristiansund ut sesongen), Dennis Gaustad (Ranheim), Lasse Qvigstad (lån til Ranheim ut sesongen), Stefano Vecchia (Malmö FF, Sverige), Vebjørn Hoff (Lillestrøm), Rasmus Wiedesheim-Paul (lån til HamKam ut sesongen).

Strømsgodset

Trener: Jørgen Isnes

INN: Jostein Ekeland (Sandnes Ulf), Marcus Mehnert (Ranheim), Fredrik Kristensen Dahl (KFUM Oslo), Andreas Heredia-Randen (Asker).

UT: Fred Friday (Beitar Jerusalem, Israel), Niklas Gunnarsson (IFK Norrköping, Sverige), Aleksander Stenseth (kontrakt utgått), Johan Hove (Groningen, Nederland), Keerat Singh Mann (Mjøndalen), Kristoffer Tokstad (Mjøndalen).

Viking

Trenere: Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim

INN: Jost Urbancic (Gorica, Slovenia), Nicholas D’Agostino (Melbourne Victory, Australia), Patrick Yazbek (Sydney FC, Australia), Lars-Jørgen Salvesen (Bodø/Glimt), Birkir Bjarnason (Adana Demirspor, Tyrkia).

UT: Rolf Daniel Vikstøl (Start), Naatan Mikael Skyttä (tilbake til Toulouse, Frankrike etter lån), Sebastian Sørlie Henriksen (Grorud), Heine Åsen Larsen (Egersund), Fredrik Torsteinbø (Sandnes Ulf), Daniel Karlsbakk (Heerenveen, Nederland), Kristoffer Forgaard Paulsen (lån til KA Akureyri, Island ut sesongen), Vebjørn Hagen (lagt opp), Kevin Kabran (Stabæk), Magnus Rugland Ree (lån til Levanger ut sesongen), Mai Traore (lån til Tromsø ut sesongen).

Sarpsborg 08

Trener: Stefan Billborn

INN: Peter Reinhardsen (Start), Martin Hoel Andersen (Kongsvinger), Jeppe Andersen (Hammarby, Sverige), Ramon Pascal Lundqvist (Groningen, Nederland), Christopher Bonsu Baah (Accra Shooting Stars, Ghana), Sigurd Kvile (lån fra Bodø/Glimt fram til sommeren).

UT: Tobias Heintz (tilbake til Häcken, Sverige etter lån), Anders Hagelskjær (tilbake til Aalborg, Danmark etter lån), Gustav Engvall (tilbake til MV Mechelen, Belgia etter lån), Ole Jørgen Halvorsen (Borgen), Anton Salétros (Caen, Frankrike), Guillermo Molins (kontrakt utgått), Jørgen Horn (Gamle Oslo), Laurent Mendy (Moss), Boubacar Konte (Fredrikstad), Simen Vidtun Nilsen (lån til Skeid ut sesongen).

