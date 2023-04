Snakker ut: Derfor ønsket Bjarnason seg hjem til Viking

Stavanger — Det var nok flere som sperret opp øynene da islendingen, med fortid i både flere Serie A-klubber og Premier League, plutselig dukket opp på Vikings treninger for snart en måned siden.

Kunne en retur til klubben han slo gjennom i, og var en del av akademiet i, faktisk være på trappene?

Selv var han taus som en østers og ba om forståelse for at han ikke kunne si så mye offentlig før forholdet til tyrkiske Adana Demirspor var avklart. Han var under kontrakt og bøyde reglene med åpne øyne bare ved å trene med Viking. Det var det et par klare grunner for. Nå åpner han mer opp.

Mer spilletid var selvsagt en faktor. Totalen var ikke slik han ønsket i et av topplagene i Super Lig. Samtidig hadde han kommet seg mer inn i laget fra desember av – etter å ha vært i kulden fra august.

– Så kom jordskjelvet. Kjæresten min opplevde det alene, mens jeg var på tur for å spille bortekamp. Hun ble veldig skremt. Etterpå hadde hun lite lyst til å komme tilbake. Siden det var såpass kort tid igjen av kontrakten min uansett syntes jeg det var greit å komme meg bort, sier Bjarnason til RA.

Da han begynte å trene med Viking så mannen med kamprekord for det Islandske landslaget (113) rusten ut. Han lå bak i løpsøvelsene og tok ikke for seg på banen. Så har det sakte endret seg. Birkir har sett skarpere og skarpere ut på trening. Han har også blitt igjen på banen for å løpe alene etter øktene. Det var åpenbart at han fortsatt både har holdninger og ambisjoner litt utenom det vanlige – til tross for sine snart 35 år.

– De siste to ukene har jeg steppet opp litt og fått trent bra. Jeg har fått opp rytmen. I starten var jeg veldig forsiktig. Jeg ville ikke skade meg selv eller andre ettersom jeg ikke var en offisiell del av laget. Så tror jeg det kommer veldig kjapt nå. Jeg må bare ha noen kamper under beltet. Siste kampen jeg spilte var i begynnelsen av februar.

Fortsatt store ambisjoner

– I hvilken posisjon passer den 34 år gamle utgaven av Birkir best?

– Jeg er nok best i en rolle åtter eller sekser nå. I landslaget har jeg spilt mye kant i 4-4-2, men de siste to-tre årene dypt på midtbanen. I Basel var jeg ving i 4-3-3 og indreløper. Jeg kan fylle forskjellige roller og det tror jeg også passer for Viking. For meg er det ikke så viktig hvor jeg spiller.

– Du signerte ut året for Viking. Blir du her hele sesongen, eller er det mulig du forsvinner videre allerede i sommer?

– Jeg har fortsatt store ambisjoner. Slik situasjonen er nå tenker jeg kun å leve i nuet og konsentrere meg om å prestere. Så får framtiden vise hva som skjer. Landslaget er viktig for meg ennå. For å komme med der må jeg faktisk spille. Og prestere der jeg er.

Bjarnason benekter nemlig på det sterkeste at han har kommet hjem for å se den siste fasen av karrieren seile forbi på et mer behagelig nivå – sånn mange eldre spillere ofte gjør.

– Jeg er absolutt ikke her av den grunnen! Da hadde jeg ikke kommet og Viking hadde heller ikke tatt meg inn. Jeg kommer for å prestere og for å hjelpe klubben. Så mener jeg selv at jeg har mange år igjen på banen, sier Bjarnason.

Vil rett inn på laget

Han har snakket seg varm nå og legger trykk på hva han mener. Han håper å bli trodd på det – og har også alle intensjoner om å bevise hvor god han er ennå.

– Jeg har sagt til Viking at jeg ikke vil bli sett på som en gamling som er her for å avslutte.

– Du har alle planer om å spille deg inn på laget direkte?

– Absolutt! Det er ikke noe annerledes enn for alle de andre i troppen.

Allerede i morgendagens generalprøve mot FKH på Falkeid-banen er han med i troppen og kan gjøre sin første kamp for Viking siden han dro til Standard Liège som 22-åring etter 2011 sesongen.

– Planen er å få prøve meg så raskt som mulig. Det kan bli godt med noen minutter imot FKH.

Spilletid umiddelbart er hva som kreves for å komme tilbake på landslaget. Det aktualiserte seg ytterligere med trenerskifte denne uken hos Island.

– Du må overbevise en ny trener nå – og nye trenere gjennomfører ofte generasjonsskifter?

– Absolutt. Det er helt korrekt som du peker på. Jeg går en veldig usikker framtid i møte med landslaget. Det blir interessant å se hvem som tar over. Nå kan jeg bare gjøre mitt beste hver eneste dag. Vise at jeg er der hvor jeg skal være, sier Bjarnason.

Klarer han det vil nok også Viking dra nytte av det. 34-åringen har en enorm CV. Kommer han opp bare i nærheten av gammel nivå vil han være mer enn god nok til å prege kamper for Viking.

Det er det neppe mye tvil om.

