Klar tale fra Viking-trenerne: Dette vil de se i generalprøven

Stavanger — Sesongen 2023 startet egentlig allerede i 2022 med en ekstremt grundig evaluering av Viking. En håndfull nye fjes er hentet inn. En annen håndfull er borte. Flere grep er tatt rundt laget.

Når Viking søndag løper ut på Falkeid-banen for å spille sin siste treningskamp, før sesongstart mot RBK 10. april, er det kamp nummer tretten i rekken inkludert cupkampene mot RBK og Bodø/Glimt.

Prestasjonene har variert. Fasiten før generalprøven, om en legger bort straffesparkkonkurranser, er at Viking har vunnet fire, tapt seks og spilt tre ganger uavgjort. Laget har scoret 24 mål og sluppet inn 24 mål. Det lukter på ingen måte svidd av det. Laget har sluppet inn nesten to mål i snitt, men de scorer også i snitt to mot de fleste.

Det viktige er at vi ser mye av tingene vi har trent på i oppkjøringen. — Bjarte Lunde Aarsheim

Samtidig betyr treningskampene selvsagt lite. Det nå alt arbeidet for alvor skal bære frukter og Viking forhåpentligvis viser seg fra en helt annen side enn i fjor høst. Det håper trenerne også.

– Det viktige er at vi ser mye av tingene vi har trent på i oppkjøringen. Samtidig er dette en kamp som vil gå på en gressbane hvor gresset ikke helt har våknet. Vi håper på en god prestasjon, sier Bjarte Lunde Aarsheim til RA.

Åpne posisjoner

Egentlig ringte Viking til Haugesund mandag og ba om å få flytte kampen til kunstgress. Det gikk ikke som Viking hadde håpet på. Slik har det også vært noen ganger i vinter. Både i forhold til skader, dårlige baneforhold på stadion og snø som kom da den ikke skulle.

Skadene har gjort at Viking sjeldent har hatt muligheten til å toppe laget fra startblokkene – slik trenerne planla for. Det bidrar nok også litt til at de kanskje ikke er så sikre på serielaget som de hadde håpet en drøy uke før RBK venter på Lerkendal.

– Det er stor konkurranse i enkelte posisjoner. Det er fortsatt mulig å påvirke våre avgjørelser her, sier Lunde Aarsheim.

Det er åpenbart en duell gående både på venstre back og med flere involverte i den ene indreløperposisjonen. På høyre ving virker også Edvin Austbø og Sander Svendsen å regnes som svært jevne.

Helt toppet lag blir det neppe søndag heller. Skader spiller igjen inn. Landslagspausen også.

– Vi må se litt på kampbelastningen til en del av de som har vært ute, sier treneren.

[ Viking vurderer bud på Rockson Yeboah ]

Flere sliter

Skadesituasjonen er ikke kritisk akkurat nå, men Viking har også sine utfordringer.

Yann-Erik de Lanlay har slitt med en såkalt «kjenning» i lysken.

– Han prøvde seg torsdag, men måtte gå av alt etter firkant-øvelsen. Vi får se om han kan rekke søndag, sier Lunde Aarsheim.

Det er kanskje litt tvil om Markus Solbakken også. Han fikk en smell i ankelen på torsdag, men trente igjen fredag. Keeper Patrick Gunnarsson sliter også med en ankel og står over generalprøven. Det bekreftet han selv til RA fredag.

Sondre Bjørshol og Simen-Kvia Egeskog når ikke seriestart med mer langvarige skader, mens Gianni Stensness må sone karantene. Han spiller nok ikke mot FKH uansett ettersom leggen igjen har blitt verre.

[ Så mye brukte Viking på agenter i 2022 ]

---

FAKTA

Viking-vinteren:

Viking Glimt 0–1

Sandnes- Ulf Viking 1–4

Halmstad-Viking 0–2

Viking-FCK 0–0 (6-5 e.str)

Brøndby-Viking 3–2

Viking-EIK 4–4

Bryne-Viking 0–2

Viking-Godset 2–3

LSK-Viking 2–2 (LSK vant etter straffer)

Viking-Jerv 0–1

Viking-RBK 2–0

Glimt-Viking 5–3

Kristiansund-Viking 4–1

FKH-Viking ?-?

---