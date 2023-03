Viking leier ut keepertalentet

Stavanger — Det bekreftet sportssjef Erik Nevland til RA fredag formiddag.

– Det er ikke underskrevet noe ennå, men vi er positive til å få til dette. Klubbene må bare bli enige om detaljene, sier Nevland til RA.

Rugland Ree faller innenfor utlånsordningen for unge spillere. Dermed kan det hele gjennomføres utenfor overgangsvinduene. Han kan også tilbakekalles av Viking på kort varsel om det er ønskelig.

Levanger spiller nå i 2. divisjon. Viking har hele tiden vært klare på at de har ønsket å se på mulighetene for et utlån for U-landslagskeeperen. 196 centimeter høye Rugland Ree regner som ett av landets største keepertalenter og ses på som en potensiell A-landslagskeeper i framtiden av mange.

[ Dette er de 20 største tenåringstalentene i distriktet ]

Viking har hele tiden vært klare på at et utlån av ham forutsetter spilletid. Hvis ikke kunne kan like gjerne være igjen i Stavanger i en god treningshverdag. Samtidig har det selvsagt vært en utfordring å finne en klubb i de tre øverste divisjonene som ville kjøre inn en såpass ung keeper.

Keepertrener Kurt Hegre forteller til RA at de nå har en plan for å dekke inn treningshverdagen.

– Vi vil nok rullere på to av juniorkeeperne, opplyser Hegre.

De mørkeblå spiller søndag mot Haugesund og det blir nok med Arild Østbø i mål fra start – ettersom Patrik Gunnarsson sliter med en ankelskade.

[ Så mye brukte Viking på agenter i 2022 ]