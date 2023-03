Traore klar for Tromsø

Felt O-favoritten Traore ble utlånt til belgiske Leuven da Viking kjøpte Nicholas D’Agostino tidligere i vinter. Der har han kun fått ett minutt på banen. Nå går ferden videre i et nytt låneopphold. Denne gangen til Tromsø. Aftenbladet meldte først om interessen fredag ettermiddag og noe senere på kvelden meldte iTromsø at en overgang var i boks. Denne inneholder et lån ut året og en opsjon på kjøp.

Viking signerte selv Birkir Bjarnason på en avtale ut 2023 tidligere på dagen. Islendingen kommer gratis etter at han ble frigitt av sin tyrkiske klubb. Han har trent med Viking i tre uker.

Klubben kommer også høyst sannsynlig til å låne ut Magnus Rugland Ree til Levanger fortalte Erik Nevland og keepertrener Kurt Hegre til RA tidligere fredag.

Fredag kveld melder Aftenbladet at Lars Erik Sødal er på vei til Bryne på lån. Begge de to unge spillerne kan gå fritt på lån utenom overgangsvinduene på grunn av regelverket som kom for noen år siden for unge spillere. Han kan også tilbakekalles på kort varsel.