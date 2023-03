Det bekrefter de mørkeblå selv fredag formiddag.

Bjarnasjon, som dro fra Viking i 2011, har etter det blant annet vært i fire serie A-klubben og Aston Villa i Premier League.

Han har trent med Viking de siste tre ukene og det var ikke uventet at han ville signere en kortvarig avtale. Etter det RA kjenner til er det også muligheter for at han vil dra videre fra Stavanger alt til sommeren. Avtalen skal inneholde en lav lønn og ikke koste stort for de mørkeblå.

