Viking vurderer bud på Rockson Yeboah

Stavanger — Stopperen ankom Stavanger mandag og trente da med Viking for første gang innendørs. Han imponerte såpass at trener Morten Jensen sperret øynene opp. En kunne også se på reaksjonene til medspillerne at dette var noe utenom det vanlige.

Etter det har Yeboah hatt noen økter utendørs og sett spennende ut der også. Sportssjef Erik Nevland innrømmer at klubben nå kjapt må orientere seg i forhold til dette.

– Situasjonen er at vi ser på ham videre og må vurdere hva som kan være rett nå. Det er uansett ikke en mann som kommer til å være med i planene våre på banen med take på vårsesongen. Så er han samtidig en veldig spennende spiller, sier Nevland.

Har sjekket pris

Tilbakemeldingene er tydelige fra omgivelsene. Samtidig er det også noen utfordringer. Både med et overgangsvindu som stenger fredag kveld og en integreringsprosess som krever et apparat i spill.

– Det er en ung afrikaner og vi vet at spillere av denne typen krever et apparat rundt. Vi må kikke litt på om vi er rigget for det.

Spilleren har ifølge Nevland kontrakt med en klubb som heter Teiman United. Etter det RA har klart å finne ut spiller de ikke på toppnivå i Ghana. Nevland vet heller ikke så enormt mye mer, men er i prosessen med å sjekke opp de nødvendige tingene. Også hva kontraktsforholdet er og hva en eventuell pris vil ligge på.

– Vi har dialog med agenten hans nå og grei koll. Nå vet vi omtrent hva dette vil komme på og har fått noen indikasjoner. Så kan det også plutselig endre seg om det skulle bli konkret. Vi har hatt med afrikanske klubber før og sett at det kan skje, sier Nevland.

Leter du etter Rockson Yeboah i velkjente informasjonskanaler som Google, Transfermarkt eller Wikipedia finner du ikke noe om spilleren. Det er heller ikke fordi navnet er feilstavet.

– Jeg har sett passet hans, sier en lattermild Nevland – og fortetter:

– Han har nok lite og ingen erfaring fra A-lagsspill. Så vet jeg heller ikke hvor i systemet Teiman United befinner seg. Det er ikke så interessant her. Unge afrikanere spiller også stort sett hvor som helst der en mulighet dukker opp. Her er kvaliteten han viser og det vi har sett det viktigste, sier sportssjefen.

– Kan det være dere prøver dere på en overgang før vinduet stenger fredag?

– Jeg holder alle muligheter åpne. Samtidig stresser vi ikke mot noen deadline her, sier Nevland.

Han er tydelig på at dette vil være et framtidsprosjekt. Om Viking ønsker spilleren er det også andre måter å sikre seg rettighetene på. En av dem er å gjøre en overgang med dato 1. august – for så å la spilleren fortsette i sitt eget miljø fram til det.

– Er det mulig dere vil se ham i aksjon mot FKH?

– Det tror jeg ikke, sier Nevland.

Nære løsning for Bjarnason

Når det kommer til Birkir Bjarnason hadde ikke sportssjefen hørt mer rundt en eventuell terminering av hans kontraktsforhold i Tyrkia torsdag formiddag. Det skal nærme seg en løsning og Viking er åpne for å se på en kortvarig kontrakt.

– Men du må nesten høre med Birkir eller Jim Solbakken, sier Nevland.

– Hva skal til helt formelt for å få det til?

– Så vidt jeg har forstått regelverket, og blitt fortalt, må hans eksisterende avtale være terminert innen vinduet i Norge stenger fredags kveld. Da kan vi også signere ham i etterkant av det.

