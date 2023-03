Så mye brukte Viking på agenter i 2022

Stavanger — VG har fått tilgang på rapporten fra 2022 og de kommer det fram at Viking kun betalte ut en samlet sum på 2.086.250 kroner i forbindelse med kjøpene og salgene som ble gjort i fjor. Det gir klubben en 8. plass på listen i Eliteserien. Denne toppes suverent av Bodø/Glimt som overførte 17,5 millioner til agenter.

– Agenthonorar er en mekanisme du har i fotballen. Det vil alltid eksistere i forbindelse med overganger. Er du ikke villig til å betale honorar får du heller ikke spillere. Så er det en forskjell på å betale det som skal til for å få til en overgang og grovt overbetale, sier økonomisjef Markus Grass i Viking til RA.

Grass peker på at du gjerne kan ende med å betale 600.000 i honorar i tilfeller hvor du kanskje kunne fått den gjennom for 200.000.

– Og du blir ikke en bedre klubb av det, sier han.

Viking er nøye

Økonomisjefen peker på at Viking er ganske nøye på dette området. Samtidig er han også opptatt av at agentene skal få sin rettmessige del av kaken i situasjoner hvor det er de som har sittet med den reelle nøkkelen til en overgang eller en stor salgssum.

– Dette er et arbeid som strekker over tid. Litt som med lønns- og overgangspolitikk hos en klubb. Ryktet om hva du er villig til å betale løper foran deg. De klubbene som betalte relativt mye nå vil få en desto vanskeligere jobb med å holde denne summen nede påfølgende år.

Viking har vært svært edruelige i pengebruken på agenter over tid. Siden opprykket i 2018 har de ikke beveget seg inn blant de fem mest sjenerøse på denne listen – selv om klubben utvilsomt ligger høyt her til lands regnet om til omsetning og interesse.

Nye regler på gang

Å være fotballagent er ikke lenger en beskyttet tittel i Norge. Det kalles nå formidler og hvem som helst kan egentlig gå inn i bransjen.

Likevel kommer det nå oppdaterte regler på hva de kan ta seg betalt.

– Vi står nå midt i en endring om hvor mye du lovlig sett kan betale en agent. Regelverket er under innføring og det er en overlapp som går til september eller oktober. Det vil få stor konsekvens for honorarene spesielt ved internasjonale handler. En agent kan nå få maksimalt ti prosent av en overgangssum. Det er ikke vanlig i Norge, men en har sett noen eksempler på salg til Kina hvor agenter har sittet med 20–30 prosent av overgangssummene.

Grass forteller også at det kommer begrensing på hvor mye lønn en agent kan ta fra spillerne etter en overgang. Nå settes grensen til tre prosent på lønninger over 200.000 euro i kommisjon. Så er det en litt høyere sats på lønninger under den summen.

– Dette vil hjelpe til å ta ting ned til mer edruelige nivå, avslutter Grass.

FAKTA

Agenthonorarer Eliteserien 2022

1. Bodø/Glimt: 17.531.553

2. Vålerenga: 7.863.955

3. Molde: 6.968.524

4. Lillestrøm: 4.294.675

5. Rosenborg: 3.945.000

6. Aalesund: 3.464.063

7. Haugesund: 2.480.834

8. Viking: 2.086.250

9. Tromsø: 1.683.955

10. HamKam: 1.652.500

11. Sarpsborg 08: 1.501.417

12. Jerv: 1.402.050

13. Strømsgodset: 1.367.500

14. Odd: 1.224.375

15. Kristiansund: 1.151.250

16. Sandefjord 1.102.987

Kilde: VG/NFF

---