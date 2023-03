Slik kan Viking slanke stallen

Stavanger — Søndag spiller Viking generalprøven før Eliteserien sparkes i gang når Haugesund er motstander på andre siden av Boknafjorden. Laget begynner å sette seg, og det nærmer seg tiden hvor talenter gis mulighet til spilletid et annet sted enn på Viking 2.

Med et reservelag i 3. divisjon er det begrenset med utviklingsmuligheter for spillere som er klar for et høyere nivå, men ikke klarer å kapre en plass hos de mørkeblå. Så langt er midtstopper Kristoffer Forgaard Paulsen og spissen Mai Traore de eneste som er lånt ut av spillerne med A-lagskontrakt. Mens Forgaard Paulsen spiller for KA på Island er Traore i belgiske Leuven.

Viking vil se de neste dagene

RA skrev i februar at det kunne bli flere i nærmeste framtid, men grunnet blant annet skadesituasjonen hos flere av dem har det ikke blitt noen utlån.

– Nei, ikke noe foreløpig. Vi jobber med det, så får vi se. Det er ikke noe jeg kan si foreløpig, sier Vikings sportssjef Erik Nevland til RA.

– Hvilke spillere kan være aktuelle for utlån?

– Vi får se litt hvordan det er nå de neste dagene, og ta noen avgjørelser på det. Det er ikke noe vi kan dele, sier sportssjefen.

Birkir Bjarnason har trent med Viking siden begynnelsen av mars, og etter han begynte å være med har midtstopperen Rockson Yeboah kommet på prøvespill fra Ghana. Det er ikke tatt stilling til om Yeboah tilbys kontrakt, og Bjarnason er fortsatt under kontrakt med tyrkiske Adana Demirspor.

Norsk utlånsmodell

Situasjonen deres kan naturligvis spille inn på hvem som lånes ut, men også den norske utlånsmodellen for unge spillere har mye å si. Klubbene har de siste årene hatt mulighet å låne ut norske spillere i Norge og hente dem tilbake underveis i sesongen.

Det skjedde eksempelvis med Herman Haugen i fjor da Sebastian Sebulonsen ble solgt til Brøndby.

Forgaard Paulsen og Traore er i utenlandske klubber og har derfor andre regler.

– Det må være i overgangsvindu, sier sportssjefen.

Forrige sesong var blant andre Lars Erik Sødal utlånt til Sandnes Ulf.

