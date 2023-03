Ja takk, begge to!

Stallen er allerede i største laget for et lag som ikke skal spille i Europa. Samtidig er det en viktig faktor som tilsier at Viking bør ta et grep; I kampene hvor de beste har manglet denne vinteren har Viking ikke sett gode nok ut. Man så det sist mot Kristiansund.

Det kan de gjøre noe med nå. Muligheter er til for å gripes. Selv om de noen ganger kommer litt overraskende på.

Et lag som er ganske bra kan bli riktig bra – uten at det nødvendigvis er store økonomiske forpliktelser forbundet med det. Det kan være detaljen som tipper kjøttvekten på rett side av skalaen sportslig.

Veteranen Bjarnason (34) har trent med Viking siden RA først meldte om det 7. mars.

Selv har han ikke ønsket å si et ord om hva som skjer offentlig. Senest tirsdag takket han nei da RA spurte. Han har også bedt om å ikke bli tatt bilder av. Samtidig behøver du ikke være rakettforsker for å skjønne at det er en form for knute på tråden mellom Bjarnason og den tyrkiske klubben Adana Demirspor – hvor han knapt har fått spille. Han har kontrakt ut sesongen der, men prøver åpenbart å komme seg ut av den.

Det handler nok fort om flere ting enn spilletid. Området ble kraftig rammet av det store jordskjelvet. Samtidig må han også spille fotball om statusen som landslagskaptein for Island skal kunne opprettholdes.

Dersom Bjarnason skal finne seg en ny klubb, og det praktiske vil selvsagt være Viking i en periode, kreves det i utgangspunktet at han er løst fra kontrakten. Han bør så ha signert en ny innen det norske vinduet stenger ved midnatt fredag. Det kan fort skje og da må de mørkeblå bestemme seg raskt. Rekker ikke Bjarnason å finne en løsning før det gjelder fort regelen om at man må ha vært arbeidsledig i seks måneder – før man fritt kan signere for hvem som helst utenom vinduene. Samtidig hersker det også litt tvil rundt finjussen her. Det kan også være at det kan la seg ordne etter at det norske vinduet stenger.

Ordlyden fra Jåttåvågen er samtidig at klubben egentlig ikke har et sterkt behov for Bjarnason. Han blir i så fall en bonus. Budsjettet er også brukt opp. Samtidig kan en mann med hans erfaring selvsagt fortsatt bidra på banen om han kommer seg i form. Kanskje spesielt i en dyp midtbanerolle om det skulle kommer skader og formsvikt. Selv om han ikke virker i kjempeslag fysisk nå er han fortsatt en god spiller. Hvis han kan bidra, uten å stå særlig i veien for noen av spillerne med mer framtidsutsikter, hvorfor ikke?

Så er det grunn til å tvile på om dette vil bli snakk om noe mer enn en kontrakt til sommeren om noe skulle skje. Bjarnason har store verdier plassert i utlandet etter mange år både i Premier League og Serie A. Oppholder han seg for lenge i Norge vil han også måtte skatte av formuen her. Det er nærliggende å tro at det naturlige er å bruke Viking som et springbrett til å komme seg ut igjen før den tid.

Men hvorfor ikke se på muligheten for en vinn-vinn-løsning – så lenge både klubb og spiller tar det for hva det vil være?

Ghanesiske Rockson Yeboah er fort også en mulighet av den litt sjeldne sorten. Så godt er faktisk førsteinntrykket etter et par økter med prøvespilleren.

2004-modellen Rockson Yeboah imponerte på mandagens Viking-trening. Stopperen skal vise seg fram for Viking den neste uken. (Espen Iversen)

Med to svært salgbare stoppere er det neppe dumt av Viking å vurdere å gamble litt. Om det ser like solid ut de neste dagene – hvorfor ikke kikke på muligheten for en overgang og sjekke opp prisnivået?

Utlendingskvoten er uansett ikke et problem. Det er en ledig plass etter salget av Kevin Kabran. Birkir Bjarnason regnes uansett som både norsk og islandsk etter å ha vokst opp her.

Her er det bare å gå for Ole Brumm om det er løselig.

Ja takk, begge to!

