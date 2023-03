Sperret opp øynene over prøvespiller

Stavanger — Bare noen dager før overgangsvinduet stenger dukket den ghanesiske midtstopperen Rockson Yeboah (2004-modell) opp på trening. Den elegante og høyreiste forsvareren er en del av et akademi i hjemlandet og er under kontrakt med klubben Teiman United.

Klubbens nye speider Sebastian Brydegaard forteller til RA at de er blitt tipset gjennom en speider de stoler på og at det hele er kostnadsfritt. Dette er med andre ord ikke et agentstyrt opphold – slik mange prøvespill organiseres.

Førsteinntrykket var også usedvanlig godt. Svært avslappet og rolig med ballen, rask, høyreist og ganske elegant i stilen. Trener Morten Jensen hadde ingen problemer med å erkjenne det åpenbare etter økten.

– Han ga et veldig godt førsteinntrykk. Så er det også selvsagt vanskelig å bedømme helt når vi kun har sett ham innendørs i Vikinghallen og ikke på stor bane, men det så lovende ut, sier treneren.

En uke

Jensen forteller at planen er at mannen med det kule navnet skal være i Stavanger til neste mandag. Overgangsvinduet stenger natt til lørdag. I utgangspunktet har Viking grei dekning på stopperplass, men det kan selvsagt endre seg raskt med såpass attraktive navn som David Brekalo og Gianni Stensness i stallen.

Utlendingskvoten har nå også en åpen plass etter at Kevin Kabran ble solgt til Stabæk. Samtidig er ikke Viking der at de i utgangspunktet organiserte dette prøvespillet med tanke på å få til noe på direkten.

– Dette seilte litt inn fra siden som et tips om en spiller vi måtte se på. Så kan det selvsagt være at dette er en bli-kjent tur og at noe kan skje til sommeren, sier Jensen.

– Kan det bli aktuelt å la ham spille mot FKH til helgen?

– Jeg vet ikke. Vi traff ham før første gang for noen timer siden selv. Første gang vi fikk høre om det var på fredag og da kikket vi på noen YouTube-klipp. Men tipset kom fra noen vi stoler på, sier treneren.

Sportssjef Erik Nevland var selv ikke til stede i Vikinghallen mandag, men har alle planer om å kikke nærmere på spilleren i løpet av uken. Samtidig blir han neppe gratis dersom Viking plutselig skulle finne ut at det er en mulighet de bør ta direkte.

– Han spiller på et lag og har en proffkontrakt. Vi må eventuelt kjøpe ham fri og det er ikke noe vi har diskutert foreløpig. Mulighetene er ikke utredet. Vi skulle bare se ham og bli litt bedre kjent nå, sier Nevland.

Sportssjefen er usikker på hvor lang avtale spilleren har.

– Det er for tidlig å si så mye mer nå, men vi har ham jo selvsagt her fordi vi vil se nærmere på ham. Det er alltid et steg på veien. Så må vi gjøre noen vurderinger underveis her.

Spilleren selv er ikke så stødig i engelsk, men han fikk i det minste kommunisert følgende til RA etter økten mandag.

– Veldig spennende å være på plass her i Stavanger.

[ Dette er de 20 største lokale tenåringstalentene ]

Spiller innendørs mot FKH

Førsteinntrykket av prøvespilleren var ikke det eneste som overrasket hos Viking mandag. Snøværet var heller ikke helt etter planen – både i forhold til trening eller arbeidet med å legge nytt dekke inne på SR-Bank Arena.

– Det var svært overraskende at det kom så mye snø nå. Utfordrende. Så da måtte vi inn i hallen. Resten av uken satser vi på å bruke treningsbanen utenfor stadion, sier Morten Jensen.

Morten Jensen under mandagens Viking-trening. (Espen Iversen)

Egentlig skulle Viking etter planen spilt mot FK Haugesund utendørs til helgen. Nå flyttes generalprøven bort fra Nord-banen og naturgress.

– Vi ringte FKH mandag morgen og ga beskjed om at vi ikke ønsker å spille på gress likevel. Det finnes ikke baner som er i nærheten av å være gode nok siden det ikke har fått grodd de siste ukene.

Jensen mener det er like greit.

– Jeg tror faktisk det er bedre å spille inne i Karmøy Storhall. Lerkendal kommer til å være teppe uansett i seriepremieren, avslutter Jensen.

[ Tapte 4-1 mot OBOS-motstander: - Ikke fornøyde ]