Kabran solgt til Stabæk

Kevin Kabran er klar for Stabæk. Det får RA bekreftet fra Vikings sportssjef Erik Nevland.

– Det er en overgang som er fin for alle parter. Han har havnet litt bak i leksen her i forhold til spilletid. For hans del kan det være bra, sier Nevland til RA.

Etter det RA kjenner til hadde Kabran høy lønn i Viking. Overgangen åpner også én plass på utlendingskvoten.

– Kommer dere til å hente en erstatter?

– Nei, det er ikke planen, sier sportssjefen.

Viking ønsker ikke å kommentere overgangssummen.

Nesten halvt norsk

Kabran er selv glad for overgangen.

– Jeg er veldig fornøyd med å være på plass og jeg gleder meg til å spille på Nadderud-matta foran Stabæk-fansen, sier Kabran til Stabæk.

Dermed går Kabran inn i konkurransen om å være én av to spisser i Stabæk-trener Lars Bohinens 3-5-2.

– Jeg er nesten halvt norsk nå. Jeg liker meg godt her og jeg ser fram til å komme til Stabæk. Det gikk fort, men etter å ha snakket med treneren så var jeg overbevist om at dette blir bra, sier Kabran videre.

Mandag skrev Stavanger Aftenblad at Viking-spilleren var på vei til Stabæk. Da RA snakket med ham etter tirsdagens trening ville ikke den svenske angriperen lette for mye på sløret.

– Jeg er her og trener nå, sa Kabran til RA.

– Men situasjonen din er kraftig endret på kort tid. Er dette noe du vil vurdere?

– Jeg har ikke tenkt noe på det. Dette har jeg ikke lyst til å si noe om.

Forsterket konkurranse

Da fortalte også Viking-trener Morten Jensen til RA at de har snakket med ham om situasjonen hos de mørkeblå. Laget er i oppkjøringen forsterket med spissene Lars-Jørgen Salvesen og Nicholas D’Agostino. Duoen konkurrerte sammen med Kabran om plassen som midtspiss i 4-3-3, selv om Viking allerede i kamp to for sesongen valgte å spille 3-5-2.

– Vi har gitt ham beskjed at han nå er i en mye tøffere konkurransesituasjon, sa Jensen.

Gjennom oppkjøringen vurderte de svensken som midtspiss, men med muligheter for å spille på kantene.

I fjor var Kabran spilleren med flest kamper for Viking, og var i tillegg definisjonen på en jernmann. Han var nemlig den eneste spilleren som fullførte samtlige treningsøkter.

Viking møter Kristiansund til treningskamp på Nord Stadion fredag klokken 17.00.

