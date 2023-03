Vikings gulltrener er død

Det er Aftenbladet som melder om dødsfallet. Ifølge sønnen Christian sovnet han stille inn natt til onsdag.

Engelskmannen, som var bosatt på Jørpeland mye av sitt voksne liv etter at han giftet seg norsk, kom fra en gruvearbeiderfamilie i Nottinghamshire.

I sine mange samtaler med RA opp gjennom årene har han ofte pekt på dette som en viktig faktor for hvordan han ble formet.

Knapp hadde også i flere år en fast spalte i avisen.

Karrieren hans innen fotballen spente helt fra 1955 til et stykke ut på 2010-tallet.

Knapp slo gjennom som spiller i Leicester mellom 1955 og 1961. Han var også innom Southampton, Coventry, LA Wolves, Tranmere og Poole som spiller.

Som trener hadde han ansvar for Poole, KR Reykjavik, Island, Viking, FFK, Brann, Vidar, Djerv 1919, Sandnes Ulf, Staal, SIF, Hundvåg og Lillesand.

Knapp var alltid brennende opptatt av å lære og av å tenke nytt. Selv inn i sine siste år i trenergjerningen i lokalfotballen her i regionen var det støpt i tankesettet.

Her i regionen vil han alltid bli best husket og sterkt verdsatt for sine år som Viking-trener mellom 1978 og 1981. I 1979 vant han både serie og cup med Viking.

Også på Island er han avholdt etter to perioder som landslagssjef. Knapp snakket ofte med stolthet om seieren mot det da svært sterke landslaget til Øst-Tyskland i Magdeburg i 1975.

