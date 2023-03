Slik blir innspurten mot seriestart

Stavanger — Lørdag ble de mørkeblå slått ut av NM av Bodø/Glimt i kvartfinalen. Denne uken står en treningskamp mot Kristiansund på menyen fredag 17.00.

Etter det er det bare generalprøven mot FK Haugesund, som forhåpentligvis kan spilles på gress på Nord-banen, som gjenstår søndag 2. april klokken 15.00. Så er det Rosenborg på Lerkendal som gjelder. Eliteserien åpner 10. april.

Denne uken mangler David Brekalo, Edvin Austbø, Magnus Rugland Ree og Patrik Gunnarsson. Alle er på landslagsoppdrag. Egentlig skulle Patrik Yazbek også reist, men han er blitt skadet.

– Det bør ikke være fare for seriestart for ham. Shayne Pattynama takket også nei til Indonesia-landskampene ettersom passet hans ikke var i orden ennå, sier Morten Jensen.

Reelt scenario

At det mangler såpass mange spillere mener han ikke byr på problemer.

– Dette er et scenario vi kan møte i løpet av sesongen også, sier Jensen.

Helt bakerst betyr det at kun én seniorkeeper er igjen hjemme. Det er Arild Østbø – som står fredagens kamp i Kristiansund.

Akkurat det mener Morten Jensen er greit. Han peker på at Østbø har vært knakende god i oppkjøringen og at laget faktisk har et veldig godt poengsnitt med ham i mål.

Mot Glimt sist gjorde også Gunnarsson en grov tabbe da han upresset bokset ut i farlig område da han burde holdt på 2–1. Det kostet baklengsmål. Kanskje avansement.

– Konkurransen mellom Østbø og Gunnarsson er høyst reell og tettere enn folk aner. Vi har to veldig jevne keepere, sier Jensen.

– For å fylle opp på keepersiden har vi tatt med oss Brodd-keeper Erlend Jacobsen og Sondre Kolnes fra Randaberg, opplyser keepertrener Kurt Hegre.

Sondre Kolnes strekker seg etter et skudd. Bak ser Viljar Vevatne og Arild Østbø på. Inne i målet står Kurt Hegre og Erlend Jacobsen. (Espen Iversen)

[ Kabran Taus om framtiden ]

Forbereder seg på femmere

– Hva kommer dere til å jobbe mest med i tiden fram mot seriestart?

– Vi kommer til å møte veldig mange lag som spiller med fem mann bak i tiden framover. Totalt sett i sesongen blir også dette noe vi må hanskes med. Ti eller elleve av lagene i serien gjør det nå. Det vil handle mye om hvordan vi skal håndtere det, sier Morten Jensen.

Han peker på at både Kristiansund og FKH spiller 3-5-2/5-3-2 og regner med at de vil møte Viking slik i de kommende treningskampene. Så kommer RBK og LSK som gjør det samme.

Det betyr at Viking må finne måter å skape overtall og bryte det ned offensivt når de sverger til 4-3-3 selv. Et av trekkene man har sett i oppkjøringen er at Gianni Stensness ofte tar med seg ball opp i midtbaneleddet. David Brekalo har også gjort det samme fra sin stopperposisjon.

Jensen ønsker å bygge opp en verktøykasse med oppspill og trekk som kan brukes.

– I 4-3-3 vil ofte våre backer og indreløpere sitte med en nøkkel, avslutter Morten Jensen.

[ KOMMENTAR: På tide å konsentrere seg om eget lag ]