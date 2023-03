Kabran taus om fremtiden

Stavanger — Det skal ifølge Aftenbladet være dialog mellom Viking og Stabæk om en overgang for den første kjøpet til Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim. Spilleren, som har fått en svært utfordrende konkurransesituasjon i Viking den siste tiden, svarte følgende konfrontert med mulighetene for en overgang før vinduet stenger ved månedsskiftet.

– Jeg er her og trener nå, sier Kabran til RA.

– Men situasjonen din er kraftig endret på kort tid. Er dette noe du vil vurdere?

– Jeg har ikke tenkt noe på det. Dette har jeg ikke lyst til å si noe om.

Tidligere i vinter fikk Kabran beskjed fra Viking at de nå egentlig vil satse på ham som spiss. Det var greit for Kabran, men han påpekte samtidig at han ble brukt i sju ulike posisjoner bare i fjor. Han har aldri følt at han har fått en fast rolle og det har frustrert ham.

Morten Jensen forteller til RA at trenerne nå har hatt en prat med Kabran om situasjonen.

– Vi har gitt ham beskjed at han nå er i en mye tøffere konkurransesituasjon, sier Jensen.

– Vil dere anbefale ham å skifte beite om muligheten kommer?

– Han må velge selv. Samtidig er han en lojal mann og en god spiller.

Kabran var spilleren som spilte flest kamper i Viking i fjor. Han var også den eneste som fullførte alle treninger.

– I hvilken posisjon vurderes han nå?

– Som en av tre spisser, men han kan også spille kant, sier Jensen – samtidig som han peker på at konkurransen på begge kantene også er meget stor nå.

