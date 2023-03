Viking-spilleren (19) etter sjokkbeskjeden: – Det sitter i. Dette er tungt å svelge

Stavanger — 19-åringen fra Klebe kom inn som et friskt pust på treningene til Viking da laget startet oppkjøringen til 2021-sesongen – etter å ha vært i akademiet siden 2018. På grunn av pandemi, nedstengt breddeidrett og strenge krav til kohorter hadde Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen knapt sett venstrebacken i aksjon for juniorlag og Viking 2.

Det han viste var likevel nesten litt sjokkerende bra ut ifra forutsetningen. Storvokste Hagen tok for seg på treningene på tross av at han bare var 17 år. En slepen fot og kvaliteter begge veier gjorde valget enkelt.

17. mars 2021 signerte han på en treårig avtale med Vikings A-lag. Til RA fortalte Hagen om en guttedrøm som gikk i oppfyllelse. Nå lå verden for hans føtter. Alt begynte også bra. Progresjonen gikk etter planen. Det første året imponerte han på lån hos opprykksjagende Hødd i 2. divisjon. Juniorfeilene ble plukket vekk.

Ankelen som ikke ble bra

Ganske nøyaktig to år senere er alt snudd på hodet. Unggutten fikk nærmest den verste beskjeden noen i hans situasjon kan få fra legen.

– Alt begynte i starten av fjoråret med et kraftig overtråkk på høyre ankel. Der og da tenkte jeg at dette var en vanlig skade som litt tid i gymmen, og en periode med teip, ville fikse. Så ble det overtråkk på overtråkk. Til slutt sa det stopp. Jeg hadde røket to leddbånd som ikke ville gro og ble operert i starten av juni 2022, sier Hagen til RA.

Omtrent da august var i ferd med å bli til september var han frisk. Nå skulle han bygge seg opp igjen for å kunne kjempe om en plass på A-laget. Kanskje dra på et nytt utlån etter hvert.

– Så røk det igjen på første forsøk da jeg spilte 90 minutter.

Kampen mot Bremnes 9. september i fjor, som Viking 2 tapte, ble den aller siste i fotballkarrieren til Vebjørn Hagen. (Kristoffer Knutsen)

I oktober 2022 ble det nok en gang operasjon.

– Og det er det jeg har jobbet meg tilbake fra siden. Samtidig fikk jeg en advarsel fra legen om at det kunne være slutt om det skjedde igjen. Da jeg skulle prøve meg igjen nå røk ankelen på andre trening, sier en nedslått 19-åring.

Forrige uke var det ubønnhørlig slutt. Beskjeden fra legene var at dette kan gå ut over livskvaliteten senere.

Planene og drømmen i grus

– Hva gjør dette med en gutt som har planer og drømmer om å leve som fotballproff i lang tid?

– Jeg hadde basert framtiden på det. Dette har vært vanskelig. Både i år og i fjor. Fysisk, men aller mest psykisk. Det er vondt.

Hagen må svelge et par ganger før han snakker videre.

– Jeg ble forberedt på at det kunne skje i oktober. Det har gjort beskjeden lettere å ta til seg enn jeg trodde. Samtidig sitter det i. Dette er tungt å svelge.

Hagen fullroser Viking for måten de har tatt vare på ham. Både som skadet og da beskjeden om at det var slutt kom. Han føler seg ikke glemt. Han har hele tiden hatt samtaler med det medisinske teamet. Mentaltrener og psykolog Frank Heggebø har også blitt koblet på.

– Apparatet er på plass. Viking har vært gode – selv i etterkant. Jeg setter veldig stor pris på det.

Selv om Hagen har et lite håp om at han kanskje skal bli frisk, at noen kanskje kan fikse skaden, er han realist. Akkurat nå ser det bekmørkt ut. All realisme tilsier at karrieren ble satt strek for forrige uke.

Nå må han finne ut hvordan resten av livet skal se ut. I fjor sommer fullførte han videregående skole som Wang-elev. Samtidig bestemte han seg for å ta et friår for å legge alle krefter i fotballen. Realistisk sett må han nå kikke seg om etter en midlertidig jobb og hoppe på videre studier fra sommeren av. Hva han vil bli har han ingen anelse om.

– Jeg trodde ikke dette var noe jeg behøvde å begynne å tenke seriøst på før om 10–15 år. Jeg aner egentlig ikke. Nå bruker jeg de nærmeste for å finne det ut. Vi får se om det er noe som frister. Det er selvsagt mer til livet enn fotball.

Han gikk toppidrett på videregående. Muligheten for å bli værende innen idrettsfeltet ligger naturligvis der.

– Det vil være en naturlig vei å gå for meg, men det er også muligheter for å se på andre studieretninger.

Får neppe mer enn 300.000

Når en fotballspiller får avbrutt karrieren sin på grunn av skade vil det også bli snakk om kompensasjon. Hagen er forsikret via Viking og gjennom NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon).

– Prosessen med å se på hvilke rettigheter jeg har i forhold til erstatning er i gang. Jeg har pratet med Erik Nevland, sier Hagen.

Vikings sportssjef er også nedslått over situasjonen til unggutten.

– Det som har skjedd med Vebjørn er bare trist! For en så ung gutt å gå gjennom noe slikt, når drømmen om å bli fotballspiller er så nære med kontrakt hos oss, må være utrolig tungt, sier Nevland.

Han forteller at klubben allerede har kontaktet ekstern hjelp for å se på veien videre. De prøver å gjøre hva de kan for å hjelpe.

– Vi har både vært i kontakt med NISO og advokat, sier Nevland.

Kommunikasjonssjef Thomas Kristensen i NISO forteller at selv om Hagen er forsikret kan han neppe vente seg noen enorme utbetalinger.

– Det er forskjellige type ordninger som kan slå inn i slike saker. Som fotballspiller skal det utrolig mye til for at dette skal regnes som en sak om yrkesskade – slik det ville vært på en ordinær arbeidsplass. Det er presedens gjennom en høyesterettsdom. En takling som kommer skrått bakfra er en av få hendelser som kan få det inn i denne kategorien, sier Kristensen.

Han peker på at Høyesterett mener at man som fotball-, håndball- eller hockeyspiller påtar seg selv stor risiko.

NISO er uenige i presedensen. Kristensen peker på at vi andre ville fått erstatning direkte om vi snublet på trappen i jobbsammenheng.

– Det er veldig spesielt at det er slik. Spesielt ettersom det er lovpålagt at alle i toppidretten må betale inn en forsikring hvor summen går etter lønnsmasse. De betaler veldig mye for å få ekstremt lite igjen. Det er uhyre sjeldent at det kommer til anvendelse.

Kristensen peker at dette ligger på politisk nivå. Det må en endring til i lovverket for yrkesskadeforsikring. Her er både klubbene og NISO samstemte på at det bør komme.

NISO har selv opprettet en egen forsikring for å bøte litt på problematikken. Denne må spillerne selv ta inn hvis ikke de er medlemmer i NISO. Da skjer det automatisk. Kristensen peker på at Hagen er NISO-medlem.

– Det er noe som heter karriereavbruddsforsikring. Premien dekkes 50/50 mellom spiller og klubb.

Han forteller at utbetalingene spiller på alder. Ikke på lønn. Når en fyller 30 daler utbetalingene. For 19-åringen Hagen vil det nok automatisk komme en utbetaling her. Denne vil maksimalt kunne være på 300.000 kroner, men det er i det minste en sum som kan hjelpe mot studier og en periode uten jobb.

Kristensen roser også Viking for hvordan de har handlet i denne saken som klubb.

– Det er ikke ofte vi får skrytt av klubbene, men dette er et godt eksempel på at samarbeid hjelper, sier Kristensen.

