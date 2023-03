På tide å konsentrere seg om eget lag

Da RBK herjet norsk fotball i en årrekke handlet framgangen om gjenkjennelighet, relasjoner og en nesten overdreven tro på seg selv. Det var godfoten og postulater som handlet om spisskompetanse og relasjonelle ferdigheter. Aldri overdrevent hensyn til motstanden. Trønderne rev på siste hinder år etter år i Mesterligaen. Eggen var nære å gi opp. Fotballidealisten var på nippet til å bli pragmatiker. Men han ga seg ikke. Så klarte de det plutselig. Og bet seg fast. Resten er historie.

Det Kjetil Knutsens Glimt nå driver med har ekstreme likhetstrekk. Selv om det spillemessige har sine særegenheter i forhold til Eggens RBK er det likevel langt flere likheter enn forskjeller. Så lenge Knutsen styrer Glimt er det ingen grunn til å tro at dette vil dette sammen.

Vikings trenere har flere ganger sagt at de vil lære av Glimts suksess. Både av måten de spiller på og hvordan de lenge lagde gull av rimelige rollespillere. De utsagnene virker skåltomme når trenerne så gjør det stikk motsatte fotballmessig.

I stedet for å være modige, stole på egne ferdigheter, holde seg lojalt tid formasjon og dyrke samhandling – hiver de seg rundt og finner på noe helt annet. Bortsett fra en seier hjemme i Stavanger i fjor ender det som regel i tap. Da hjelper det lite at disse er såkalt hederlige.

En gang har Viking for alvor prøvd å møte Glimt i 4-3-3 og ved spille på egne premisser. Det endte i tap, men hva med å terpe videre og forsøke til man faktisk lykkes? 5-3-2-endringen lørdag ga fem mål i sekken. Man kan vanskelig kalle det et vellykket grep – selv om Viking ledet underveis.

Trenerduoen til Viking fikk masse kritikk for de stadige skiftene, grepene og formasjonsbyttene de drev på med i fjor. Denne sesongen skulle alt bli så meget bedre. De skulle roe ned på det som på godt engelsk kalles «tinkering».

Så hiver de seg rundt alt i andre forsøk, ser bort fra signaleffekten, og legger en taktikk som først og fremst baserer seg på hensyn til motstander i stedet for egne kvaliteter. Det står faktisk til stryk. Skiftene og grepene som kom underveis i kvartfinalen gjør også det.

At Viking ledet med 2–0 og 3–1 må man gjerne forsvare seg med, men borteseier ville vært et ran av dimensjoner.

Skal Viking ta igjen gapet må trenerne snarest begynne å dyrke Viking i større grad enn motstandere. Fram mot seriestart forventer jeg at det dypterpes relasjoner og avtaler i 4-3-3. To-tre økter med lett basis for 5-3-2 er ikke svaret på hvordan de mørkeblå skal bli bedre.

Å trene et fotballag med de alle beste spillerne er som å lage mat med de beste råvarene. Det blir som regel ganske bra uansett. Dersom du ikke har gåselever, indrefilet og kaviar må du lage prosessmat med mindre gode råvarer for å få et eksepsjonelt resultat. Det er først når noen gjør suksess med det vedkommende virkelig er en god kokk. Akkurat som Kjetil Knutsen har skapt Glimt-fenomenet ut av begrensede råvarer.

Vikings trenere har fortsatt ikke bevist at de er i besittelse av en slik evne, overført til fotball, i min bok. Men det er ikke for sent å komme seg dit.

Se mot Glimt. Lær av hvordan de ble gode.

Stå i prosessen til den funker i stedet for å vakle mer nå.

---

Fakta:

Fotball, NM kvartfinale

Bodø/Glimt-Viking 5–3 (0–2)

Aspmyra

Mål: 0–1 Zlatko Tripic (35), 0–2 Gianni Stensness (47), 1–2 Runar Espejord (52), 1–3 Lars-Jørgen Salvesen (59), 2–3 Nino Zugelj (71), 3–3 Nino Zugelj (75), 4–3 Runar Espejord (81), 5–3 Amahl Pellegrino (90).

Bodø/Glimt (4-3-3): Julian Faye Lund – Brice Wembangomo, Brede Moe, Marius Lode (Isak Amundsen i 1 min.), Fredrik Bjørkan – Albert Grønbæk, Patrick Berg, Hugo Vetlesen – Amahl Pellegrino, Runar Espejord (Lasse Nordås i 1 min.), Joel Mvuka (Nino Zugelj i 24 min.).

Viking (5-3-2): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen, Djibril Diop, David Brekalo, Gianni Stensness, Shayne Pattynama (Jost Urbancic i 29 min.) – Patrick Yazbek (Kristoffer Løkberg i 16 min), Markus Solbakken (Kevin Kabran i 4 min.), Harald Nilsen Tangen – Zlatko Tripic, Lars-Jørgen Salvesen (Nicholas D’Agostino i 16 min.).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding

Gule kort: Joel Mvuka, Marius Lode, Bodø/Glimt.