Vikingbørsen: Salvesen best da Viking kollapset

5

Patrik Gunnarsson

Klasseredning etter 26 minutter fra kloss hold på volley. En dårlig utboksing ut i farlig området på 2-1-scoringen til Glimt. Han burde holdt eller bokset ut mot siden. Hadde mye å gjøre, men var egentlig sjanseløs på målene.

5

Herman Haugen

Fikk mye å bryne seg på i omgangen han spilte og klarte seg greit i duellene. Tatt ut ved pause og erstattet med Yann-Erik de Lanlay. Det kan ha noe med en smell han fikk på trening i uken å gjøre

5

Gianni Stensness

Iskald avslutning i lengste hjørnet da han prikket inn 2–0 etter 47 minutter fra 14 meter etter en corner. Vant mye i luften. Mistet markeringen på Espejord på 4–3.

6

David Brekalo

Var raskt i press og sørget for at Stensness fikk ballen på 2-0-scoringen. Strålende sklitakling foran Espejord etter 69 minutter som forhindret mål. Rå i luften og i duellene – de var det mange av.

4

Djibril Diop

Svak klarering etter 57 minutter som ga Pellegrino en stor sjanse. Ble tidvis overspilt på sin side sammen med Urbancic ut over i andre omgang.

6

Shayne Pattynama

Brukbart skudd på halvvolley etter 3 minutter. Nydelig innlegg til Salvesen på 3–1. Klarte seg ganske bra defensivt. Ofret da Viking skulle skru til defensivt etter 61 minutter.

5

Patrik Yazbek

Fantastisk blokktakling i feltet etter 42 minutter. Meget viktig spesielt i den defensive biten av spillet med sin høye frekvens. Fikk krampe da han dro på en viktig blokktakling i skuddet av Bjørkan etter 74 minutter. Tatt ut etter det.

4

Markus Solbakken

Fantastisk returløp som kanskje reddet mål mot etter 14 minutter. Gult kort for å dytte Vetlesen i en overgang etter timen. Meget heldig som ikke fikk straffe mot seg like etterpå. Ut etter 86 minutter.

4

Harald Nilsen Tangen

Klarte aldri å sette noe preg på kampen offensivt slik han kan, men jobbet og løp med det han hadde defensivt.

6

Zlatko Tripic

Iskald da han satte inn 1–0 alene med keeper etter 35 minutter. Fikk også vist at han har farten i behold i den situasjonen. Jobbet voldsomt kampen gjennom, men fikk for lite å jobbe med.

7

Lars-Jørgen Salvesen

Herlig bakromspasning til Tripic på 1-0-scoringen. Jobbet som en galeislave på topp. Nydelig scoring på hodet da han satte inn 3–1. Skaffet også corneren på 2–0. Ekstremt involvert i målene og effektiv. Mye mer kan en ikke kreve.

Innbyttere:

5

Yann-Erik de Lanlay

Inn til pause på høyrebacken for Herman Haugen. Bitte litt upresist innlegg til D’Agostino i strålende posisjon etter 77 minutter. Fikk det hett

Jost Urbancic

Inn etter 61 minutter for Pattynama. For kort tid til å få karakter. For langt fra i presset da Zugelj fikk prikke inn Glimts andre mål. Samme Zugelj fikk også fritt spillerom på 3–3. Altfor mye skjedde på hans side etter at han kom inn. Uheldig innhopp.

Kristoffer Løkberg

Inn for Yazbek etter 74 minutter. For kort tid til å få karakter. Kom ikke skikkelig opp i press på Vetlesen i forkant av 4–3.

Nicholas D’Agostino

Inn for Salvesen etter 74 minutter. For kort tid til å få karakter.

Kevin Kabran

Inn for Solbakken med fire minutter igjen. For kort tid til å få karakter.

---

FAKTA

Fotball, NM kvartfinale

Bodø/Glimt-Viking 5–3 (0–2)

Aspmyra

Mål: 0–1 Zlatko Tripic (35), 0–2 Gianni Stensness (47), 1–2 Runar Espejord (52), 1–3 Lars-Jørgen Salvesen (59), 2–3 Nino Zugelj (71), 3–3 Nino Zugelj (75), 4–3 Runar Espejord (81), 5–3 Amahl Pellegrino (90).

Bodø/Glimt (4-3-3): Julian Faye Lund – Brice Wembangomo, Brede Moe, Marius Lode (Isak Amundsen i 1 min.), Fredrik Bjørkan – Albert Grønbæk, Patrick Berg, Hugo Vetlesen – Amahl Pellegrino, Runar Espejord (Lasse Nordås i 1 min.), Joel Mvuka (Nino Zugelj i 24 min.).

Viking (5-3-2): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen, Djibril Diop, David Brekalo, Gianni Stensness, Shayne Pattynama (Jost Urbancic i 29 min.) – Patrick Yazbek (Kristoffer Løkberg i 16 min), Markus Solbakken (Kevin Kabran i 4 min.), Harald Nilsen Tangen – Zlatko Tripic, Lars-Jørgen Salvesen (Nicholas D’Agostino i 16 min.).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding

Gule kort: Joel Mvuka, Marius Lode, Bodø/Glimt.

---