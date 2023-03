Viking-fansens nye konge snakker ut

Stavanger — Geitesymbolet (GOAT-greatest of all time) har vært flittig i bruk på Twitter. Statue utenfor stadion er foreslått. Andre har tatt til sosiale medier for å prøve å løfte Brekalos egen sang, «Slovenian King», høyere på listene hos Spotify. Sjeldent har en kontraktsforlengelse fra en Viking-spiller skapt mer begeistring. Brekalos helomvending og klare beskjed om at Viking bør få betalt hva de fortjener for ham, har gjort ham til en slags bjellesau for et gigantløft i byens kollektive entusiasme.

– Jeg har ikke vært så mye inne og kikket i sosiale medier selv, men lagkameratene mine har ikke latt det gå ubemerket hen. Jeg har fått ståheien med meg sånn sett, sier en glisende Brekalo til RA.

Kanskje er det hele litt «overkill». Den reflekterte sloveneren har for lengst kommet ut av skallet. Noe av dette handlet om genuin lojalitet overfor Viking, men det handlet også vel så mye om å maksimere økonomi for begge parter. Det bunner mye i et snev av egoisme og egne ambisjoner. Det har han ingen problemer med å innrømme.

Ønsket om å gå til en større klubb har aldri endret seg. Brekalo ser på ingen måte for seg at han går ut den nysignerte kontrakten. Men det var det samme om varigheten var til 2024 som 2025.

– Når ser du for deg at et naturlig tidspunkt for salg er? Alt til sommeren?

– Jeg vet ikke helt. Når det rette tilbudet for meg og klubben kommer så er jeg klar. Så står jeg for det jeg uttalte tidligere i uken. Jeg håper noen bruker godt med penger på et kjøp. For å vise at de verdsetter meg. Det er selvsagt også mye politikk involvert når det kommer til laguttak. Spillere som er kjøpt for større summer har en fordel i ny klubb, sier Brekalo.

Vil rett til topp fem-liga

Landslagsplass er viktig for ham. Da må han også spille ved et klubbskifte. Det regnestykket er enkelt.

Om det ikke dukker opp noe fristende i sommer tåler han også det veldig fint. Han stortrives i Stavanger og i Viking. Der har ingenting endret seg. Det som er nytt er at en spiller som ikke var i klubbens lønnsadel nå har fått langt mer i posen. Ved siden av sportslige ambisjoner er det klart at den biten betyr noe i en kort fotballkarriere. Også for Brekalo.

– Om jeg spiller hele denne sesongen for Viking går det nok veldig greit, slår han fast.

Det bør faktisk være en mulighet å havne der rett fra Viking. Jeg vet at det har vært interesse fra klubber i topp fem-ligaene allerede, men det har ikke gått videre fra rykter og litt smålukting. — David Brekalo

Samtidig peker han på det åpenbare. De sportslige ambisjonene ligger der.

– Nå er jeg 24 og blir ikke yngre.

– Hva er naturlig å sikte mot for deg nå? Rett fra Viking til en av de fem store ligaene i Europa?

– Det bør faktisk være en mulighet. Jeg vet at det har vært interesse fra klubber i topp fem-ligaene allerede, men det har ikke gått videre fra rykter og litt smålukting.

For at det skal gjøre det handler alt om at Brekalo spiller så bra at storfiskene biter. At de ser kvaliteten han har. Det har han alle ambisjoner om å klare. Så håper han også at laget gjør det bra og at lagkameratene presterer. Det vil få alle til å se bedre ut. Denne vinteren har han selv sett ut som et beist. Brekalo smadrer de fleste i duellspillet, farten virker om mulig enda høyere og han gjør få feil.

– Hva ligger bak utviklingen?

– Jeg har ikke gjort så mye ut over det vanlige. Hard trening. Også under pausen i vinter. Så er det klart at jeg blir mer rutinert hele veien. Nå føler jeg at jeg gjør stadig færre feil. Spesielt i farlige posisjoner. Det er noe med det også.

Driven og konkurranseinstinktet ligger alltid i vannskorpen hos Brekalo. Ikke minst på trening. Etter spurtøkter styrter han bort til skjermen til Halvard Øen Grova for å sjekke hvilken hastighet GPS-en klokket inn på ham. Det skal selvsagt sammenlignes med tallene til makker Gianni Stensness.

– Vi har en greie der, forteller han smilende.

Djibril Diop, David Brekalo og Gianni Stensness blir fort stoppertrio mot Glimt. (Espen Iversen)

Farten er det heller ikke så mye å si på. Selv om han er blant de største utespillerne i Viking er han også blant de aller raskeste i klubben. Det kommer også godt med i internasjonal målestokk.

– Jeg kommer opp i 34 kilometer i timen. Det er ikke så verst, slår Brekalo fast.

Det er vanskelig å krangle med sloveneren på det. Med den farten, og noen tjuvtriks i boken utenom, klarer du å holde følge med de fleste motspillere. Den raskeste registrerte spurten i Premier League tilhører forresten Adama Traoré. Han er målt til 36.47 kilometer i timen.

Første sjanse til å betale tilbake litt av tilliten både til Viking og fansen for Brekalo kommer i lørdagens kvartfinale mot Bodø/Glimt. Han legger ikke skjul på at motivasjonen er skyhøy. Akkurat som med makker Gianni Stensness har han fått gultrøyene litt i halsen. Han elsker å slå dem.

– Det er nok litt på samme måte med meg også, men så har jeg den følelsen mot alle lag som på papiret har et bedre lag enn oss. Det er det samme mot Molde.

Desperat etter spill i Europa igjen

Viktigheten av en plass i semifinalen stikker han ikke under noen stoler. Brekalo ville elsket å ta en tittel med Viking i mai. Han motiveres likevel om mulig enda mer av konsekvensene av en slik tittel. Det ville nemlig også vært viktig for hans egen karriere. Det perfekte utstillingsvinduet.

– Jeg er ekstremt sulten på å vinne NM. Dette er den eneste måten vi kan komme oss ut i Europa igjen i sommer. Vi har også enormt lyst til å hevne oss mot Glimt etter semifinaletapet i fjor.

Til det oppgjøret vurderer Viking å legge om igjen til 3-5-2. Ifølge Bjarte Lunde Aarsheim hadde de ikke bestemt seg tidligere i uken, men treneren pekte på at de har hatt suksess med det før.

– Hva tenker du hvis dere igjen skal bort fra 4-3-3 etter alt som skjedde i fjor?

– Det er helt OK med 3-5-2 i enkeltkamper – så lenge vi har trent på å spille slik på forhånd. Det har vi gjort ved noen anledninger nå. Trenerne har nok sine tanker bak det dersom vi ender med å endre til denne kampen, mener Brekalo.

Viking-bautaen over uansett at de skal framstå aggressive i Bodø. Det er ikke planer om å legge seg bakpå for å parkere noen buss – selv om det selvsagt vil være dumt å ikke skape noe offensivt ved å være gode bakover.

– Her kan vi gå «all in». Vi har ikke noe å tape.

Som de fleste andre er han forbløffet over hvor gode Glimt kan være. Hvor rolige de er med ball. Hvorfor det er slik klarer han ikke å gi et fullgodt svar på.

– Men de gir opp rom når de flytter opp så mye folk. Uten å avsløre noe om vår plan kan jeg si at det er mulig å utnytte det, avslutter ukens soleklart mest tiljublede fotballspiller i Stavanger.

