Kollapset på slutten: - Bittert

I en kompakt 5-3-2-formasjon parkerte Viking bussen og satset på kontringer fra start på Aspmyra. Det lyktes laget meget godt med i første omgang – i alle fall i målprotokollen.

Selv om Glimt dominerte banespillet voldsomt, og misbrukte mange gode sjanser, gikk Viking til pause med 2-0-ledelse etter mål av Zlatko Tripic og Lars-Jørgen Salvesen. Viking var supereffektive.

Kaptein Zlatko Tripic, som satte inn 1-0, advarte i pausen mot å bli baktunge. Det traff han godt med.

– Det var plutselig mye rom på scoringen og de sto høyt. Jeg så aldri hvor ballen gikk inn siden jeg fikk en fot i ansiktet. Vi var vanvittig effektive, men må bli bedre med ball. Vi må ikke være så lave heller. Det blir tungt i andre omgang om vi ikke fikser på det, sa Tripic til NRK.

Snudde kampen

Etter hvilen kjørte hjemmelaget på med alt de hadde og fikk ganske raskt redusert. Da Lars-Jørgen Salvesen satte inn 3–1 til Viking etter 59 minutter så det likevel svært lyst ut.

Så viste Glimt hvorfor de er et fenomenet i norsk fotball. Innbytter Nino Zugelj ga landsmann og innbytter Jost Urbancic et lite mareritt ute på kanten og de gulkledde kostet på med folk framover.

Tre raske mål mellom det 71. spilleminuttet og det 81. spilleminuttet ødela Vikings drøm både om spill i Europa og NM-tittel. 5-3-scoringen kom mest som en konsekvens av trøtte bein og at Viking sprakk opp.

– Det er skuffende å være Viking-trener i dag. Vi var lenge OK i forsvar. Så gjorde vi noen bytter og fikk tre mål mot på 10 minutter. Bittert, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til NRK.

Han minner om at det samme skjedde med Viking i fjor.

– Vi ledet med to mål da også og rotet bort seieren. Det ble gjort for mange store feil. Kanskje skulle vi tatt bedre grep fra benken også. Vi var klar over at vi måtte gjøre en bedre kamp etter pause enn i første omgang, men det gikk ikke. Det var ikke en god nok prestasjon i dag, sa Lunde Aarsheim.

Kollega Kjetil Knutsen i Bodø/Glimt var selvsagt tilsvarende høyt oppe. Han pekte på at laget klarte å få baller inn bak Viking i stedet for å spille foran dem utover i andre omgang. Bevegelsen inn bak ble også bedre.

– Vi har en lojalitet og et samhold som er fantastisk. At vi klarte dette er vanvittig deilig, sa han til NRK.

Saken oppdateres …

---

Fotball, NM kvartfinale

Bodø/Glimt-Viking 5–3 (0–2)

Aspmyra

Mål: 0–1 Zlatko Tripic (35), 0–2 Gianni Stensness (47), 1–2 Runar Espejord (52), 1–3 Lars-Jørgen Salvesen (59), 2–3 Nino Zugelj (71), 3–3 Nino Zugelj (75), 4–3 Runar Espejord (81), 5–3 Amahl Pellegrino (90).

Bodø/Glimt (4-3-3): Julian Faye Lund – Brice Wembangomo, Brede Moe, Marius Lode (Isak Amundsen i 1 min.), Fredrik Bjørkan – Albert Grønbæk, Patrick Berg, Hugo Vetlesen – Amahl Pellegrino, Runar Espejord (Lasse Nordås i 1 min.), Joel Mvuka (Nino Zugelj i 24 min.).

Viking (5-3-2): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen, Djibril Diop, David Brekalo, Gianni Stensness, Shayne Pattynama (Jost Urbancic i 29 min.) – Patrick Yazbek (Kristoffer Løkberg i 16 min), Markus Solbakken (Kevin Kabran i 4 min.), Harald Nilsen Tangen – Zlatko Tripic, Lars-Jørgen Salvesen (Nicholas D’Agostino i 16 min.).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding

Gule kort: Joel Mvuka, Marius Lode, Bodø/Glimt.

---