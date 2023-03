Tar grep tross vekst i markedsinntektene

Stavanger — Selv om Viking har hatt stor suksess med salg av spillere de siste årene, og en solid økning på posten for tilskuerinntekter, er det bidraget klubbens egen markedsavdeling genererer som er grunnmuren når regnskap skal gjøres opp og budsjetter spikres i Jåttåvågen.

Det klubben tar inn fra sine mange samarbeidspartnere var oppe på i underkant av 60 millioner kroner i 2014. Den gangen var det mange avtaler med bytting av tjenester regnet inn i summen. Dette kuttet klubben i stor grad ut etter nedrykket.

Siden 2018 har inntektene økt jevnt fra 37,3 millioner til det man håper blir 54,1 millioner denne sesongen. Det vil, med god margin, være den høyeste markedsinntekten klubben har tatt inn uten de såkalte «barteravtalene» inkludert. I slutten av forrige uke ble 50 millioner passert. Det ligger også fortsatt mange avtaler inne til fornyelse.

Alt sammen handler om å prøve å skaffe Viking flere bein å stå på i framiden — Børge Moi Nilsen

Likevel kreves det nå mer i framtiden. Ganske mye mer. Viking drar seg mot 70 millioner i totale lønnsutgifter for AS og FK. Denne summen har vokst raskere enn markedsinntektene de siste årene og klubben ønsker ikke å være prisgitt spillersalg alene for å dekke luken. Salgssjef Børge Moi Nilsen forteller at Viking nå er i ferd med å ta noen ganske konkrete markedsgrep for å øke.

Det handler både om salg, nytt innhold, konserter og festivaler.

– Alt sammen handler om å prøve å skaffe Viking flere bein å stå på i framtiden, sier Moi Nilsen til RA.

Må opp i pris

Det mest åpenbare grepet som nå må tas er at Viking er nødt til å få mer ut av de enkelte avtalene.

– Etter nedrykket i 2017 handlet alt om å få folk med igjen. Da var det i stor grad fest og basar som var virkemiddelet. Prisene måtte også være lavere for å få med flest mulig, sier Moi Nilsen.

Det passet også fint med mottoet om at Viking skal bety mest mulig for flest mulig. Det skal i aller høyeste grad leve videre også i fortsettelsen. Samtidig ser Viking at flere av konkurrentene drar inn mer penger på markedssiden. De ser også at mange av disse klubbene gjør det fordi de får høyere summer ut av sponsorene på enkelte store avtaler. Med et VIP-område som, bortsett fra et par plasser i en losje og noen få seter i fellesområdene, er utsolgt er svaret enkelt. Prisene må etterhvert opp også for å sponse Viking.

For å lykkes med det, og ikke minst for å kunne forsvare det, må det også tas konkrete grep for å tilfredsstille både sponsorer og «Viking+ «-kunder.

Ett av de klare satsingsområdene er mer faglig innhold i sponsortreffene. Alt i fjor startet klubben litt i det små med noe de kaller «Next Level». Sponsortreff inneholder nå også en mye tydeligere fagdel med interessante og relevante tema. Klubben har også rettet seg mot unge ledertalenter i form av et prosjekt de kaller «Next Level Ung» – som inneholder en mentorordning. Foruten å danne en relasjon til neste generasjons beslutningstakere skal klubben også bidra med noe på veien.

Satser på konsert og festival

Konserter og festivaler blir også en sentral del av inntektsbildet i fortsettelsen. Her ble det i fjor tatt et tydelig grep med et nytt event- og konsertselskap.

– «We Went Live» ble startet sammen med Øyvind Ekeland. Han eier 51 prosent og Viking 49, forteller Moi Nilsen.

Viking har vært med på å arrangere mye i dette segmentet før. Både på egen arena og utenfor. Likevel gir dette en mye mer tydelig arena til å ha hendene på rattet i alle faser. Det vil også gi et langt større inntektspotensial og Viking kan bli mer proffe.

Øivind Ekeland er en sentral partner i å hjelpe Viking til å få flere bein å stå på kommersielt gjennom selskapet han eier sammen med klubben. (Stella Marie Breivik)

Klubben er gjennom selskapet tungt involvert i «Vaulen Open Air»-festivalen. Det skal selges mellom 20.000 og 24.000 konsertbilletter over to dager.

– Så har vi ikke helt gitt opp muligheten for en stadionkonsert også i år også. Det jobbes med det, sier Moi Nilsen.

Arrangementene vil også gi et bedre innhold i avtalene for både sponsorer og abonnenter. Det sørger forkjøpsretten for.

God gammeldags fest og basar blir selvsagt heller ikke glemt i 2023. Det tas stadige grep på stadion. Både for å øke attraktivitet og for å maksimere inntektspotensialet. Denne sesongen har puben blitt pusset opp, men man har også plukket seg ut noen festkamper.

– Vi har bestilt inn øltelt med plass til 800 til tre av hjemmekampene. Dette gjelder LSK hvor vi har kickoff for sesongkortholderne. Så settes de samme teltene opp til 16. mai. Vi kjører også på mot Brann, sier en entusiastisk salgssjef.

Håpet er at grepene skal generere enda høyere inntekter i tiden som kommer. Det vil igjen kunne gi et mer konkurransedyktig lag.

---

FAKTA

Inntekter samarbeidsavtaler Viking:

2023: 54,1 millioner (budsjettert tall)

2022: 53,7 millioner

2021: 48,6 millioner

2020: 40 millioner *

2019: 46,4 millioner

2018: 37,3 millioner

2017: 38,6 millioner

2016: 46,3 millioner

2015: 55,5 millioner

2014: 59,2 millioner

Kilder: Økonomisjef Markus Grass, årsberetninger Viking AS og emisjonspapirer 2019

* 2020-tallet for markedsinntekt er ifølge daglig leder Eirik Bjørnø og økonomisjef Markus Grass mer sammensatt en normalt med kompensasjoner og lavere inntekts- og aktivitetsnivå grunnet pandemien. Viking har valgt å regnskapsføre kompensasjon for tapte markedsinntekt på andre inntekter. Totalbildet er ifølge de to likevel ikke så langt unna 2019 om en skulle gjøre øvelsen med å legge sammen.

