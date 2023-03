Vurderer å endre formasjon mot Glimt

Stavanger — Kritikken mot den stadige hoppingen mellom 4-3-3 og 3-5-2 var tidvis kraftig underveis i forrige sesong. Da raknet Viking fullstendig etter å ha ledet serien 16. mai. I evalueringene etterpå kom det også fram at spillerne ikke var veldig begeistret for dette. De ønsket en fastere formasjon og muligheten for å dyrke relasjoner i større grad.

Likevel terpet Viking 3-5-2 under onsdagens økt i Jåttåvågen. Trener Bjarte Lunde Aarsheim erkjenner at det er muligheter for at de igjen vil velge formasjonen mot Bodø/Glimt i lørdagens NM-kvartfinale på Aspmyra. Det er det flere grunner til. Samtidig ser han problematikken knyttet til det og innrømmer at valget ikke er lett.

– Det er det ikke. Vi kjenner også på det. Foreløpig har vi ikke bestemt oss for om det blir 3-5-2 eller 4-3-3. Det kan også hende at det blir bruk for begge formasjoner. Dette er en vinn- eller forsvinn-kamp. Du må både ha en plan A og en plan B i sånne settinger, sier treneren til RA.

Denne vinteren har Viking holdt seg stramt til å dyrke relasjoner i 4-3-3. Både offensivt og defensivt har det vært et hovedmoment for det meste laget har gjort på feltet.

– Kjenner dere litt på å eventuelt gjøre en endring nå på bakgrunn av det som skjedde i fjor?

– Det som skjedde i fjor er irrelevant for oss i dette tilfellet. Vi har heller aldri sagt at vi ikke skal kunne gjøre denne endringen i spesielle tilfeller. Også noen ganger i løpet av kamper. Det er flere grep som kan tas når vi mener det er riktig. Spesielt når du møter de aller beste lagene.

Har hatt suksess med 3-5-2

Lunde Aarsheim peker på at Viking har forsøkt begge formasjoner mot Glimt. Han mener de i fjor ga laget store problemer med å spille 3-5-2.

– Det var to veldig gode kamper i serien. Det som ble vist var på et meget høyt nivå av begge lag.

Viking slo Bodø/Glimt hjemme i serien og tapte borte etter å ha ledet. I semifinalen i NM på bortebane ga de også Kjetil Knutsens menn store problemer – selv om de til sist tapte.

– Da vi møtte dem under treningsleiren i Spania tidlig i vinter kom vi i 4-3-3 og klarte oss bra. Vi får se hva vi velger. Så tipper jeg Glimt vil være godt forberedt på oss uansett hvilken formasjon vi lander på.

Lunde Aarsheim peker på onsdagens 3-5-2-terping som viktig også for å vekke opp minnet etter en vinter med 4-3-3.

– Vi har også noen nye spillere som ikke er kjent med å spille slik.

Det som er sikkert er at Viking må opp på et veldig høyt nivå uansett valg av formasjon for å kunne slå Bodø/Glimt ut av NM og gå videre til semifinalen.

– Vi må opp mot vårt aller beste for å kunne slå dem ut. Jeg tipper dette både blir en kul kamp å se og en kul kamp å spille, spår han.

Bjørshol trener med ball

Skal man opp på maksnivå kreves det også at de beste spillerne er tilgjengelige. Det er de aller fleste inn mot en meget viktig helg for Viking.

Niklas Sandberg og Sondre Bjørshol er nå de eneste som er ute med skader. Samtidig er det også framskritt å spore for begge. Sistnevnte trente faktisk noe med ball onsdag – selv om han er uaktuell på en stund ennå.

– Planen er å prøve seg med ball annenhver dag framover. Det har jeg gjort noen økter nå. Det går framover – selv om det går sakte, sier Bjørshol.

Etter en hel vinter uten fotball har endelig Sondre Bjørshol igjen snøret på sko med knotter. (Espen Iversen)

Han har fortsatt et bitte lite håp om å rekke seriestart.

– Det er ikke veldig stort, men det er motiverende å se at det er framgang, slår han fast.

For Sandbergs del regner Lunde Aarsheim med at det i større grad er snakk om dager eller noen få uker. Kantspilleren ble skadd i Marbella. Her bør seriestart gå fint.

– Han har prøvd seg litt med ball nylig, men da måtte vi sette bremsene på, forteller treneren.

For å kunne slå Glimt må også laguttaket stemme. Noe gir seg selv, mens andre posisjoner har mer konkurranse. Mot RBK i 4. runde overrasket kanskje trenerne noe med å la Shayne Pattynama starte på venstre back. Det handlet ikke om skade der og da på Jost Urbancic.

– Urbancic hadde likevel hatt noen kjenninger og ikke trent like mye som Pattynama i forkant. Slike ting tenker kanskje ikke folk like mye på, men det spiller inn i valgene. Det gjør også hvem vi mener passer best i forhold til motstanden vi møter, sier Lunde Aarsheim.

At vinterens stjerneskudd Edvin Austbø ikke startet sist handlet mye om litt sykdom i forkant.

– Men også om at vi mener Sander Svendsen har sett veldig bra ut, sier han.

Så gjenstår det å se om Viking-trenerne treffer like godt mot Glimt som de gjorde mot RBK på søndag.

