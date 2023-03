Dette er Vikings nye styrer

Viking Fotball AS avholdt generalforsamling tirsdag, og der ble Jan Henrik Jelsa og Susanne Wærholm Bærheim valgt for to år som styremedlemmer. Wærholm Bærheim er ny i styret, mens Jelsa har vært i styret gjennom flere år.

Styreleder Stig Harry Christiansen har ett år igjen av valgperioden, mens det møtende varamedlemmet Erik Hestnes Sæstad ble gjenvalgt for et nytt år.

Utenom formalitetene var det lite som havnet på agendaen i Jåttåvågen, og daglig leder Eirik Bjørnø er fornøyd.

– Det var ingen kommentarer til noe, og veldig god stemning. En fin generalforsamling, sier Bjørnø til RA.

Det betyr at Merethe Berge Paasche går ut av styret. Hun går nå inn i valgkomiteen.

---

VIKING-STYRENE

Viking Fotball AS

Styreleder: Stig Harry Christiansen

Styremedlemmer: Rune Bertelsen (FK), Ellen Heggheim (FK), Jan Henrik Jelsa og Susanne Wærholm Bærheim.

Varamedlemmer: Erik Hestnes Sæstad og Eirik Myhre (FK).

Viking FK

Styreleder: Rune Bertelsen

Styremedlemmer: Eirik Myhre (nestleder), Odd Egil Flokketvedt, Helen Rygh, Kjartan Hjorteland, Arild Ravndal, Gary Goodchild og Hanne Hanasand Moen.

Varamedlem: Tine Skjelde.

---





Ikke utbytte

Før generalforsamlingen var valgkomiteen ett av få tema på agendaen. En vedtektsendring gikk gjennom, som fører til at valgkomiteen nå velges for to år.

– Det er veldig fornuftig, og sikrer kontinuiteten i alle organer, sier Bjørnø.

Selv om Viking la fram overskudd ble det aldri noen diskusjon på generalforsamlingen om å betale utbytte til aksjonærene.

– Nei, det er bare omtalt i styrets beretning, sier Bjørnø – og viser til årsberetningen:

«Styret har vurdert utbytte i lys av selskapets utbyttepolitikk, resultater og likviditetssituasjon per 2022, og konkludert på ikke å innstille på utbytte for 2022 og i stedet ytterligere robustgjøre Viking målt etter soliditet og likviditet. Neste evaluering av utbytte gjøres senest ved årsoppgjøret 2023.»

[ Mot forlengelse for Viking-profil ]

Goodchild inn i FK

Dermed er Vikings årsmøte og generalforsamling gjennomført. Mandagens årsmøte i Viking FK førte til at klubbhelten Gary Goodchild kom inn i styret via benkeforslag.

Normalt sett ville et benkeforslag gått på bekostning av valgkomiteens innstilling, men årsmøtet valgte å utvide styret med én person.

FK-styreleder Bertelsen lever godt med den avgjørelsen, og ser på styrets nye tilvekst som noe positivt.

– Han har både kompetanse og er en fin fyr. Vi gleder oss til å få ham på laget, sier Bertelsen.

[ Gammel helt inn i Viking-styret etter benkeforslag ]

[ Kommentar: En ny hverdag i praksis ]