Vikingbørsen: Duellkongen best

6

Patrik Gunnarsson

God kontroll bakerst, og holdt Rosenborg borte fra store farligheter. Virker mye tryggere i stilen med Brekalo og Stensness som duo foran seg.

5

Yann-Erik de Lanlay

Én uheldig inngripen i oppspillsfasen, ellers godkjent for midtbane- og kantspilleren som måtte vikariere på høyrebacken grunnet skade (Sondre Bjørshol) og karantene (Herman Haugen).

6

Gianni Stensness

Kler David Brekalo svært godt som stoppermakker. Viste glimtvis toppnivået fra i fjor.

7

David Brekalo

Duellkongen tok ansvar og åpnet Rosenborg alene med under ti minutter igjen av første omgang. K

5

Shayne Pattynama

Den offensive venstrebacken startet noe uventet mot Rosenborg, men rotet ikke muligheten bort. Uvanlig bra duellspill.

6

Patrick Yazbek

Utrolig sterk i gjenvinningsfasen. De offensive relasjonene sitter ikke helt ennå, men defensivt er det ingenting å utsette på ham. Ut til fordel for Løkberg med rett under 20 minutter igjen.

5

Markus Solbakken

God gjennomføring. Var mer fysisk enn i fjor, og var mer framoverrettet i stilen.

5

Harald Nilsen Tangen

God posisjonering og viktig i de offensive trekkene.

6

Sander Svendsen

Mye involvert i første omgang, så kom forløsningen da han sendte Viking i ledelsen litt over timen spilt. Fortjent betaling for innsatsen i kampen, og fikk velfortjent applaus på vei av da han ble erstattet av Edvin Austbø etter 70 minutter.

5

Nicholas D’Agostino

Begynte tidlig med gode løp, og skapte muligheter. Det ble ikke omsatt i scoringer, men virket lovende for resten av sesongen. Mye positivt å bygge videre på. Ble byttet ut i det 59. minutt til fordel for en annen nykommer – Lars-Jørgen Salvesen.

6

Zlatko Tripic

Styrer mye av det offensive spillet, og var involvert i det meste offensive. Nydelig pasning til Svendsen i forkant av 1-0-scoringen. Ut med litt over ett minutt igjen.

6

Lars-Jørgen Salvesen

Inn for D’Agostino før timen var spilt, og sørget for sitt første Viking-mål under ti minutter senere. Brøt seg inn mot 16-meteren og skjøt ballen i mål. Enkelt og greit, ikke noe fiksfakseri. Presenterte seg på en god måte, og bør være klar til flere minutter mot gamle lagkamerater på Aspmyra lørdag.

-

Kristoffer Løkberg

Erstattet Patrick Yazbek etter 70 minutter. Løp inn seieren for de mørkeblå, og pisket de andre med seg. For kort spilletid til å få vurdering.

-

Edvin Austbø

Det offensive talentet kom inn for Sander Svendsen med rett under 20 minutter igjen. For kort til vurdering.

-

Lars Erik Sødal

Erstattet Markus Solbakken etter 89 minutter. For kort til vurdering.

-

Simen Kvia-Egeskog

Erstattet Zlatko Tripic etter 89 minutter. For kort til vurdering.