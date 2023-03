Dette sier ekspertene om Viking

RA har snakket med ekspertene om Viking før årets sesong går i gang. Det store spørsmålet er naturligvis hvor gode de mørkeblå er i 2023.

– Det er jeg veldig spent på. Den berg-og-dal-banen de har bak seg nå, først med det forunderlige nedrykket, snuoperasjonen på slutten av OBOS-ligaen, cupseier sesongen etter med Kristian Thorstvedt og Zlatko Tripic som sørget for en gjenfødelse man ikke har sett siden (Inge) Valen og (Svein) Kvia. Det skulle så lite til før fansen ble motløse og sinte på ledelsen. En voldsom aggresjon mot Veton (Berisha), som forlot Viking på samme måte som han kom til klubben. Nå ser jeg at det utskjelte sportslige apparatet har styrket laget, sier Davy Wathne til RA.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen har fulgt de norske lagene i Marbella, og påpeker at han tror ingen vet hvor gode Viking er etter ustabile prestasjoner gjennom treningskampene.

– De har naturligvis slitt med skader og sykdom, og derfor ikke fått spilt inn laget. Viktig at de fikk tak i Lars-Jørgen Salvesen. Han hever dem på spissplass, og som en av lederne i laget har han veldig mange ferdigheter jeg tror Viking har bruk for. Han kommer nok til å bli en ny favoritt i Stavanger. Edvin Austbø har også fått mye ros, og det å få fram nye unggutter vil få fram mye entusiasme, sier Mathisen.

Han ble også tatt litt på sengen da de mørkeblå gikk fra gullkamp til 11. plass forrige sesong.

– Jeg synes det var veldig overraskende, for det så veldig solid ut, sier TV 2-eksperten.

U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud fra Sola følger naturligvis med på det som foregår, og synes det er vanskelig å gi et godt svar på hvordan det egentlig ser ut.

– Det tror jeg veldig mange er spent på. De har sett tidvis veldig bra ut i vinter, også har det svingt til tidvis ikke så bra. Det er et ganske åpent og spennende spørsmål.

Tidligere TV2-profil Davy Wathne tror Viking møter Rosenborg på riktig tidspunkt. (Vidar Ruud/NTB)

To lag vil dominere

Målt mot de andre lagene er det uansett to lag alle er enig om vil ligge øverst.

– For meg er det to lag som er bedre enn resten; Bodø/Glimt og Molde. Bak der er det et felt med mange lag som er ganske jevne, og ett av dem er Viking. Jeg tror det blir tøft for Viking å være med i medaljekampen i oktober-november. De mangler litt i mine øyne fra å være helt der oppe. Jeg holder dem bak de to sterkeste, og iallfall et par lag til, sier Mathisen.

Smerud er enig i at Bodø/Glimt og Molde bør være helt i toppen.

– Rosenborg har meldt seg litt på igjen. Bak der er det ganske jevnt og åpent. At Viking kan blande seg inn bak de aller beste med en god sesong er mulig. Tipping er vanskelig, og det er fortsatt litt å an. Hva blir situasjonen med noen uker igjen, spør Smerud seg.

Uansett tror ikke Davy Wathne at det vil bli en ny «av og på-sesong» for Viking. Den mangeårige sportsjournalisten mener Bodø/Glimt og Molde skiller seg ut med en helt annen virkelighet gjennom budsjettene, og tror Rosenborg vil være i medaljekampen.

– Men fra nummer fire og nedover er det helt åpent. Det handler kun om flyt, selvtillit, medgang og tro på egne krefter. Den norske pyramiden er spesiell. Viking kan like godt bli nummer fire som elleve, sier Wathne.

Leif Gunnar Smerud har god kontroll på de unge spillerne i Viking. (Ali Zare/NTB)

Peker på Austbø

Av spillerne på banen er det normalt sett noen spillere som tar nye steg i løpet av vinteren og oppkjøringen. Den store snakkisen i Stavanger har vært talentet Edvin Austbø. Han kan bekle alle angrepsposisjoner, noe som kommer godt med for den naturlige venstrekanten når han der må konkurrere mot Zlatko Tripic.

U21-landslagssjef Smerud følger naturligvis de norske talentene ekstra tett.

– Jeg synes jo det er spennende med unggutter, og det er klart Edvin Austbø har hatt en spennende vinter. Jeg synes også Markus (Solbakken) har tatt steg. Det er to som er i ungdomsalder, og blir spennende å følge når det går i gang. Viking har også hatt et bra stopperpar når de er i slag, og det blir viktig å få dem i gang i år også, sier han.

Edvin Austbø viste hva som bor i ham i 2022, og kan bli enda mer sentral for Viking gjennom 2023. (Espen Iversen)

En annen lokal spiller blir også dratt fram fra ekspertene RA har snakket med.

– Harald Nilsen Tangen synes jeg har vist mye bra, og han har jeg forventninger til. Mange av de jeg har snakket med trekker fram ham som solid, men også Austbø – selv om han ikke er gamle karen. Det er ikke den typen spillere som skal bære Viking opp og fram, men gøy når det kommer fram nye lokale helter. Nilsen Tangen kjenner vi godt fra før, men jeg forventer at han tar større rolle. (David) Brekalo må være den lederen han skal bakerst, Zlatko (Tripic) må holde seg frisk og (Lars-Jørgen) Salvesen må levere på topp. De er avhengige av å ikke ha for mye skader, for de har ikke for bred stall, sier Mathisen.

Det har vært en bevisst strategi i Viking å slanke stallen etter forrige sesong. I 2022 skulle de mørkeblå spille om plass i Europa, og dermed legge enda flere kamper inn i kalenderen. 2023 byr derimot kun på serie og cup.

TV 2s Jesper Mathisen tror Harald Nilsen Tangen blir en av overraskelsene i Viking denne sesongen. (Pål Karstensen)

Viking-seier?

I cupen kommer den første tellende kampen søndag klokken 20.15. Davy Wathne har tro på de mørkeblå.

– Rosenborg har ikke sett bra ut, og de som holder prestasjonene oppe er borte. De har noen iboende konflikter som skaper splid og irritasjon, så jeg tror det er tidlig for Rosenborg. Det er et gunstig tidspunkt å møte dem på. Cup er en enorm entusiasmepådriver, og å vinne er perfekt – selv om neste oppgave er håpløs. Du vet du skal til Aspmyra, og hva er vitsen med å vinne for å reise opp og bli spist i Bodø. Det skal godt gjøres å bli cupmester da, men å slå Rosenborg kan de klare, sier han.

Jesper Mathisen peker på at Rosenborg, i likhet med Viking, ikke har hatt en optimal oppkjøring.

– De ser svekket ut etter det de har kvittet seg med av spillere. Det virker som at de er litt usikre på hvilken formasjon de er best i, og hvordan de skal klare seg uten (Casper) Tengstedt. Det blir en veldig åpen kamp i Stavanger, sier Mathisen.

Det U21-landslagssjef Smerud er mest spent på er ikke hvilket av lagene som må til Aspmyra neste helg.

– Jeg tror det blir en tøff cupkamp å starte sesongen med, og er nesten mer spent på nivået på kampen enn resultatet, sier han.

