Viking-tallene: Dobbel rekord i 2022

Det ble klart gjennom innkallingen til generalforsamlingen til klubbens AS – som også inneholder regnskap til godkjenning.

– Årsresultatet på 12,75 millioner kroner i pluss er utrolig gledelig. Det er kjekt å se at vi har satt sammen tre gode år nå. Dette har styrket det økonomiske fundamentet og gir oss grobunn for å satse videre både på akademi, sport og det forretningsmessige, sier daglig leder Eirik Bjørnø til Viking.

Tallet gjelder for konsernet og inkluderer også Viking stadion AS – hvor arenaen ligger.

Viking har dermed gått med over 30 millioner i pluss over tre år på rad. Etter storsalget av Daniel Karlsbakk nylig har de også fått en kanonstart økonomisk på 2023.

– Vi gikk med pluss på 8,3 millioner i 2020, 11,6 millioner i 2021 og 12,75 i 2022. De to siste årene er begge rekord og jeg lurer på om ikke 2020 også er i nærheten av det, sier Bjørnø.

I fjor var det salgene av Joe Bell, Veton Berisha, Sebastian Sebulonsen og Samúel Fridjónsson som bikket det hele over i solid pluss. Bjørnø er likevel tydelig på hva som er grunnmuren med et spillermarked som varierer veldig.

– Inntektene fra publikum og samarbeidspartnere har dannet grunnlaget. Når det kommer flere spillersalg kan det brukes til å styrke klubben både på kort og lang sikt, sier Bjørnø.

Penger på bok

Tre gode år gjør også at egenkapitalen i klubben er betraktelig styrket. Klubben er i en helt annen posisjon og kunne nå nærmest kvittet seg med mye av gjelden dersom de hadde ønsket. Det er en ganske enorm kontrast til hvordan det så ut i 2017 etter nedrykket.

– Egenkapitalandelen er på 38 prosent og på 49,7 millioner. Det er ikke ren kontantbeholdning på konto, men veldig kjekt å se at vi har maktet å styrke det fra en så prekær situasjon i 2017. Det er lagt et godt grunnlag for veien videre, sier Bjørnø.

Etter nedrykket var Vikings AS svært nære konkurs. En redningspakke som inkluderte flere parter måtte til for å redde det hele.

Ny rekord på omsetning

Den totale omsetningen i Viking har heller aldri vært høyere enn i 2022. Der de ofte har beveget seg litt over 100 millioner, og flere år knivet med Stavanger Oilers på området, reiste de mørkeblå helt ifra i fjor.

En omsetning på 163 millioner er en av de større i norsk idrett. Samtidig behøver det ikke å bli like høyt i 2023.

– 2022 er rekord. Hovedgrunnen til at omsetningen ble såpass høy er spill i Europa. Det ga både høye inntekter og høye kostnader, sier Eirik Bjørnø.

Hadde det ikke vært for et svært tvilsomt straffespark på overtid mot FCSB i høst ville tallene fort vært enda ganske mye høyere.

– Det er også to store konserter med Mods i spill i disse tallene, avslutter Bjørnø.