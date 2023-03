Viking før cupkampen: – Satser på godt salg gjennom uken

De mørkeblå er hjemme igjen etter oppkjøringens siste treningsleir i Spania. Gresset i Marbella er byttet ut med kunstgress i Jåttåvågen, og på søndag er det ikke lengre tid til å sette laget. Da spilles nemlig fjerde runde i cupen med Rosenborg som motstander.

Til det oppgjøret hadde Viking solgt rundt 3000 billetter da RA sjekket rundt lunsjtider mandag.

Det er nemlig slik at kun abonnentene med Viking+ Gull, Ung Gull og Viking+ Sølv har tilgang til kampen. Resten av abonnentene må derfor kjøpe billett til søndagens cupoppgjør.

– Det er ikke alle som har hentet ut ennå, sier Frida Gloppen til RA.

Hun er leder for privatmarked i Viking, og forteller at de er optimistiske for å øke antall billetter fram til kampstart søndag.

– Vi satser på godt salg gjennom uken, og gjør en del for å få det til, sier Gloppen.

CUPKAMPER 2023

NM 2022*

11.–12. mars – 4. runde

17.–18. mars – NM-kvartfinaler

26. april – NM-semifinaler

20. mai – NM-finale

NM 2023

24. mai–1. runde

1. juni–2. runde

7. juni–3. runde

28. juni–4. runde

12. juli–NM-kvartfinaler

27.–28. september–NM-semifinaler

10. desember–NM-finale 2023

* Etter koronapandemien og Qatar-VM spilles NM 2022 ferdig i 2023, slik som NM 2021 ble spilt ferdig i 2022.

Cupkampene i mars representerer to utfordringer:

Sesongen er ikke i gang ennå.

Kalde værforhold.

–Hva tenker du om å selge billetter til en kamp i mars?

–Det har jeg aldri gjort før, men det går greit. Håper det kommer 5–6000 på søndag, selv om det er sen kamp, sier Gloppen.

Forrige sesong åpnet de mørkeblå på samme måte med cupkamp i midten av mars. Da ble drømmen om cupgull forlenget helt til semifinalen, der det endte med tap mot Bodø/Glimt på bortebane.

Går Viking til kvartfinale vil den spilles allerede neste helg. Da er eventuelt Bodø/Glimt motstander på bortebane. Semifinalene er satt opp 26. april, mens årets første cupfinale spilles 20. mai.

Cupen 2023 starter 24. mai, og årets andre cupfinale er planlagt 10. desember.

Gjenåpningsfest

Avspark i cupkampen mot Kjetil Rekdals Rosenborg er 20.15. Det byr naturligvis også på utfordringer for barnefamilier, med estimert kampslutt rundt 22.10.

Likevel gjøres det en del for å skape en ramme rundt kampen. Blant tiltakene er at puben utenfor stadion skal blåses nytt liv i med gjenåpningsfest. Fra klokken 14.00 vil det være åpent i puben som skal omdøpes til «1899»–året Viking ble stiftet.

Tommy Nærland ga i januar beskjed om at han gir seg som capo (forsanger, fotballterminologi) på Felt O. Han fortalte RA den gang at han gledet seg til å se kampene. Han er nå i front for den nye Viking-puben.

Gjenåpningsfesten er noe av det Gloppen trekker fram.

–Det er flere gjester som kommer innom, sier hun.

Frida Gloppen og resten av Viking-administrasjonen jobber med å gi verdi for Viking+-abonnentene gjennom vinteren. (Kristoffer Knutsen)

Viking+ går unna

På flere fronter er det aktivitet rundt Viking nå. Salget av sponsorpakker og Viking+ pågår for fullt. Folk begynner å våkne til liv igjen etter noen måneder i fotballdvale. Supportergrupperingene på Felt O har allerede åpnet sesongen da de fylte bortefeltet på Øster Hus Arena til treningskampen mot Sandnes Ulf i januar.

Når det gjelder salg av sesongabonnementer begynner det å vise igjen.

–Vi ligger foran fjoråret, så trenden ser bra ut, sier Gloppen.

I fjor høst hadde Viking rett i underkant av 5500 abonnenter.

Konseptet med Viking+ har erstattet det som tidligere het sesongkort. Nå er det bygget opp på samme måte som abonnementer på eksempelvis aviser, strømmetjenester og bilvask. Pengene trekkes månedlig, og dermed unngår folk en høy fotballregning én gang per år.

