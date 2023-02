Stortalentet herjet igjen for Viking

MArbella — Det var knyttet spenning til hvordan Viking ville se ut etter at laget tidvis ble utspilt mot Strømsgodset torsdag. Laget svarte meget godt på spørsmålene i den første omgangen mot et LSK som spilte med for høy risiko i eget forsvar. Alt småspillet i egen boks ga Viking massevis av gode bruddmuligheter og de tok laget.

Både Edvin Austbø, Nicholas D’Agostino og Zlatko Tripic hadde store muligheter før 20 minutter var passert.

Det var helt mot spillets gang da LSK utnyttet at Shayne Pattynama sov og stjal ballen fra ham. Thomas Lehne Olsen kunne enkelt sette inn 0–1.

Viking lot seg ikke affisere og Edvin Austbø utlignet sikkert på sin tredje store sjanse for dagen etter 27 minutter.

Også Harald Nilsen Tangen hadde en fet sjanse mot slutten av omgangen og det var fullt fortjent da Herman Haugen satte inn 2–1 med et skudd som skiftet retning på overtid av første omgang.

Etter pausen fikk LSK en pangstart da Akor Adams utlignet i en situasjon som luktet offside, mens Kevin Kabran burde satt inn 3–2 like etterpå.

Ut over i den andre omgangen ble det foretatt veldig mange bytter hos begge lag og kampen bar også preg av det. Det hele døde litt hen sjansemessig, selv om Sander Svendsen burde scoret etter 85 minutter.

Et av byttene til Viking var likevel lovende. Med en drøy halvtime igjen fikk Patrick Yazbek sin debut. Midtbanemannen fra Australia viste prov på et steg helt ut av det vanlige.

Alt i alt var Viking det klart beste laget i Marbella søndag. De produserte langt flere sjanser enn LSK og burde vunnet kampen klart.

Saken oppdateres …

---

FAKTA

Fotball, treningskamp

Viking-Lillestrøm 2-2 (2–1)

Marbella Football Centre

Mål: 0–1 Thomas Lehne Olsen (19), 1–1 Edvin Austbø (27), 2–1 Herman Haugen (45), 2–2 Akor Adams (47)

Viking (4-3-3): Arild Østbø – Herman Haugen (Yann-Erik de Lanlay i 45 min.), David Brekalo (Lars Erik Sødal i 18 min.), Gianni Stensness (Viljar Vevatne i 29 min.), Shayne Pattynama – Harald Nilsen Tangen (Kristoffer Løkberg i 18 min.), Markus Solbakken, Simen Kvia-Egeskog (Patrick Yazbek i 29 min.) – Edvin Austbø (Sondre Auklend i 18 min.), Nicholas D’Agostino (Kevin Kabran i 45 min.), Zlatko Tripic (Sander Svendsen i 45 min.).

Lillestrøm (3-5-2): Mads Hedenstad Christiansen – Espen Garnås, Ruben Gabrielsen, Martin Roseth – Lars Ranger, Ylldren Ibrahimaj, Marius Lundemo, Ulrik Mathisen, Christoffer Tønnessen – Akor Adams, Thomas Lehne Olsen.

Dommer: Sigurd Kringstad, IL Valder.

Gule kort: Ulrik Mathisen, Magnus Knutsen, LSK. Gianni Stensness, Yann-Erik de Lanlay, Viking.





---