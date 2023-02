Fornøyd tross problemene

Marbella — Ti dager i Spania, tolv dager i Portugal og tolv dager i Spania igjen. Viking har ikke vært mye i Stavanger denne vinteren. Grunnen er todelt. Strømprisene for undervarme på SR-Bank Arena er en faktor. Det er også det dårlige underlaget – som snart skal skiftes.

Men hvordan er erfaringene med å være så lenge ute og spille så mange kamper? Med fem mann ute på 24 timer denne uken skulle en kanskje tro at evalueringen var mer negativ enn den er.

– Det har egentlig fungert kjempebra. Vi har fått gode treningsforhold, mye tid til restitusjon mellom øktene og god og riktig mat. Det har vært en god erfaring, sier Øen Grova til RA.

Tar grep

Egentlig har det vært ukene mellom treningsleirene som har gitt utfordringer. Problemet med underlaget er heller ikke borte når Viking kommer hjem. Det nye dekket på SR-Bank Arena er ikke på plass ennå.

– Derfor planlegger vi grep når vi kommer hjem. Blant annet skal vi se på om det er mulig å få trent mer på gress. Det er ikke umulig klimatisk og vi spiller dessuten første serierunde på underlaget. Erik Nevland sjekker muligheter nå, sier Øen Grova.

Klubben vil også slippe langt mer opp treningsmessig etter neste uke – selv om man allerede styrer intensitet etter kampbelastning nå.

At det har blitt noen skader og sykdom nå mener Øen Grova høres verre ut enn det er. Han peker på at flere av spillerne som har gitt seg tidlig i kamper har gjort det av preventive grunner mer enn grunnet akutte skader. Halsbetennelser og spysyke er også vanskelig å styre helt unna.

Sandberg ferdigspilt

En som neppe spiller mer fotball her nede er Niklas Sandberg. Leggproblemene han fikk mot Godset tillater neppe det.

– Det er en muskelskade og jeg ser ikke for meg at han spiller mer her slik det ser ut nå, sier Øen Grova.

For trenerteamet er det hele selvsagt ikke ideelt. Høyre back er mest prekært. Her måtte man grave ned på et fjerdevalg og trekke ned Yann-Erik de Lanlay sist. Planer må stadig endres på og trenerne får ikke terpet og drillet et førstelag slik planen var.

– Hele greien er litt forrykt! Vi skal ha et møte i trenerteamet før kampen mot LSK og prøve å legge en plan. Det som er sikkert er at vi ikke behøver flere skader nå, sier Jensen.

Viking møter Lillestrøm på Marbella Football Center søndag. Kampstart er 13.00.

