Usikker på hva han vil

Hamar-klubben har kommet med en henvendelse på venstrebacken. Ifølge sportssjef Erik Nevland skjedde det for fire-fem dager siden. Interessen ble først omtalt av Aftenbladet. Nevland forteller at det ikke har vært noen framdrift i saken siden det. Det er foreløpig ikke snakk om et konkret bud, men det vil sannsynligvis komme dersom Pattynama ønsker å skifte beite.

Først må han ta et valg og det er ikke bare enkelt for en mann som trives godt i Stavanger tross mindre spilletid enn ønskelig.

– Jeg snakker med folkene rundt meg om det nå, men føler ikke jeg er veldig nære å komme til en avgjørelse, sier Pattynama til RA – og fortsetter:

– Nå er jeg her i Spania med Viking og det er hva jeg konsentrerer meg mest om.

Mange ting i spill

– Men kan du forvente å få spille mer når klubben har brukt en del millioner på en ny back? Det går vel ofte litt politikk i laguttak også i slike tilfeller?

– Det kan det gjøre, men jeg er sterk i troen på at det er en åpen konkurransesituasjon her likevel. At det kjøpes spillere er normalt, sier spilleren.

Et annet moment som må med i regnestykket når han skal ta et valg er kontrakten. Det er kun drøye ni måneder igjen av avtalen han signerte etter overgangen fra Telstar på nivå to i Nederland vinteren 2021.

– Det er selvsagt noe som må jeg må ha i mente også, peker han på.

Klar for landslagsspill

En annen ting er nok også formasjon. HamKam sverger som regel til fem mann bak. Et skifte vil bety en klubb som sverger til hans naturlige rolle. Det er som vingback.

Etter at han kom fra Nederland til Norge har det uansett skjedd mye i livet hans. Nylig var backen i Indonesia for å ordne med pass. Han kom hjem like etter at den siste økten før kampen mot Sandnes Ulf var unnagjort tidligere i vinter. Planen er nå at han skal spille landskamper for farens hjemland i fortsettelsen. I mars regner han med å bli tatt ut.

– Foreløpig står jeg med null landskamper, selv om det har vært mye snakk om dette. Statsborgerskapet måtte ordnes opp i. Det blir nå høyst sannsynlig kamper mot Bolivia og Tadsjikistan på meg. Jeg gleder meg veldig!

