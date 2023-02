Derfor har han tatt store steg

Marbella — Barnebarnet til legenden Svein Kvia, mannen med 551 A-kamper for de mørkeblå, har tatt nye steg i vinter. Mot EIK forrige uke scoret han to ganger. Han var tidvis meget god. Endringen er stor. Bokstavelig talt. Overblikket og den slepne stilen er ikke endret, men måten ha tar for seg i duellene er en helt annen. Over vinteren har han gått fra en hengslete guttunge til å få en mye mer voksen kropp.

– Jeg har brukt veldig mye tid på å bygge opp fysikk og kondisjon. Fysisk er jeg på et helt annet nivå, sier han til RA.

Nesten tre ekstra kilo med muskler synes. Det merkes også.

– Det hjelper veldig på banen. Jeg står mye bedre i duellene nå. Jeg kan også beskytte ballen i mye større grad.

Etter den meget gode kampen med EIK, som inkluderte to scoringer, kan ikke trenerduoen til Viking se bort fra unggutten mer. Når Viking spiller mot Strømsgodset torsdag i Marbella kastes han rett inn fra start som indreløper.

– Han har tatt steg nå. Det er veldig positivt. Simen kom tilbake fra utlånet i Skeid i fjor høst som en bedre utgave av seg selv. Nå handler alt om å treffe de rette trinnene i utviklingen. Han må ikke bli stående fast, sier trener Bjarte Lunde Aarsheim.

Løpende vurdering

Klubben har en løpende vurdering rundt et nytt utlån. Akkurat nå er han inne, men om det endrer seg er det ingen tvil om hva som er viktig.

– Han må ikke bli stående fast i trappen og må få spilletid i kamper på høyere nivå enn 3. divisjon. Vi er glade for at norsk fotball har utlånsordningen for unge spillere som vi har. Dette er en løpende utvikling, sier Lunde Aarsheim.

Kvia-Egeskog selv er også veldig tydelig på at spilleminutter er det eneste som betyr noe nå.

– Om det betyr et nytt utlån er jeg åpen for det, sier hovedpersonen.

David Brekalo, Nicholas D'Agostino og SImen Kvia-Egeskog i aksjon under onsdagens økt i Marbella. (Espen Iversen)

Dersom han viser den klassen han har gjort i det siste er det godt mulig at utlånet aldri kommer. Erfaringen fra forrige lån er uansett noe han har vokst veldig på. Framgangen handler ikke utelukkende om muskler.

– Det var en veldig god erfaring å spille OBOS-liga med Skeid i fjor. Jeg vokste også som person på det og føler jeg har blitt mer utadvendt. Mer voksen egentlig.

Kvia-Egeskog er definitivt en spiller Viking knytter forventninger til. Det handler ikke bare om etternavnet. Da han fikk ny kontrakt sist var den på tre og et halvt år. Den avtalen har fortsatt to sesonger igjen. Forhåpentlig er det nå han skal ta det siste steget for å bli en dominerende spiller i Viking. Ta opp arven.

– Hvordan er det egentlig å leve med Kvia-navnet som ung fotballspiller i Stavanger?

– Helt greit. Jeg tenker ikke mye på det og går ikke på noen måte rundt og føler på press og forventninger knyttet til det. Egentlig ser jeg mest på det som en bonus.

Skal han leve opp til forventningene mange andre har kreves det likevel at den slepne midtbanespilleren tar enda flere steg. Hovmesterblikket og teknikken har alltid vært der. Men kanskje vil noen flere scoringer og et tøffere duellspill være det som vipper trenerne.

– Målet er å ta steget nå, slår han fast.

Sliter på backen

Bjarte Lunde Aarsheim peker på at også tilfeldigheter vil spille litt inn. Å få sjansen på A-laget som ung spiller handler ofte om det. Han peker på en mann som Henrik Heggheim som eksempel på en spiller som var på rett plass til rett tid. Samtidig rydder nå trenerne plass til Kvia-Egeskog. Det er nok av spillere som kan bekle rollen som indreløper. Nylig ble også Patrick Yazbek kjøpt inn. Høyst sannsynlig må den som skal skvise ham ut av et serielag virkelig vise igjen.

– Hva tenker du om kampen mot Strømsgodset?

– At det blir veldig god trening, sier Kvia-Egeskog.

– Er dere mer tilbake til å rette blikket mot prestasjon enn det som kanskje handlet mer om resultater i fjor?

– Vi prøver jo å komme tilbake til hvor vi var i 2021, så det er nok kanskje litt sånn, erkjenner han.

Trenerduoens største bekymring før kampen er på høyre back. Sondre Bjørshol er fortsatt ikke i fotballtrening etter operasjon og Herman Haugen er småsyk og uaktuell. Djibril Diop blir løsningen fra start og Viljar Vevatne kan kanskje også fylle inn. Med tre kamper blir det også noe rotasjon i Spania.

Fotballmessig er Lunde Aarsheim klar på hva han ønsker å se.

– Jeg håper vi kan se litt av det vi har trent på. Nå har vi jobbet mer med det offensive. Så håper jeg at vi også vil se enda mer utvikling i det defensive.

Viking stiller sannsynligvis følgende lag i Marbella på torsdag (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Djibril Diop, Gianni Stensness, David Brekalo, Jost Urbancic – Simen Kvia-Egeskog, Markus Solbakken, Harald Nilsen Tangen – Niklas Sandberg, Nicholas D’Agostino og Zlatko Tripic.

