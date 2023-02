Slik tenker Viking om utlån

Marbella — Klubben har en relativt stor stall og et 2. lag i 3. divisjon. Det er i utgangspunktet ikke en god nok kamparena for de største talentene og da blir fort utlån en løsning også denne sesongen.

Selv om begge er med til Marbella på treningsleir nå er det liten tvil om at de to mest ettertraktede og utlånsaktuelle spillerne i så måte er midtbanemennene Lars Erik Sødal og Simen Kvia-Egeskog. Her gjør Viking løpende vurderinger.

– Det er låneinteresse for begge og vi kan nok trykke på avtrekkeren raskt i begge tilfeller. Samtidig har de begge gjort det ganske bra i oppkjøringen. Akkurat nå tenker vi at de konkurrerer om spilletid, men dette er en løpende vurdering, sier sportssjef Erik Nevland – som er på plass i Spania med laget.

Når det kommer til venstreback Vebjørn Hagen er klubben i større grad der at vil se på muligheten for utlån så snart han er helt frisk etter sin ankeloperasjon.

– Vi tror et lån ville vært positivt, men først må han bli helt rehabilitert og i full trening. Alt som er av muligheter over 3. divisjon vil være interessant.

Sondre Auklend, som også er på vei tilbake fra skade, er nok mindre aktuell å låne ut. Frisk er han såpass god at han høyst sannsynlig vil få spilletid på A-laget.

– Vi må få han frisk så får vi se, sier Nevland.

Må være garantert spilletid

Tredjekeeper Magnus Rugland Ree er også en spiller klubben gjerne hadde sett få spilletid på høyere nivå enn 3. divisjon. Samtidig er det ikke lett med en så ung keeper. Dette er en mann klubben også knytter store forventninger til.

– For å si det enkelt må vi være sikre på at han faktisk får spille dersom vi skal slippe ham ut på lån, sier Nevland.

Den unge spissen Jesper Fiksdal er et annet talent med potensial, men her ser klubben for seg at han skal få litt tid til å utvikle seg videre med en god treningshverdag og kamparena i 3. divisjon.

– Hva med 2.-laget i år? Er det realisme i å tenke på opprykk om dere låner ut mange av de nest beste slik 3. divisjon har blitt?

– Neppe. Du må bestemme deg for å få det til, beholde mange spillere og være heldig med skader. Da Brann rykket opp i fjor brukte de mange fra A-stallen i starten for å skaffe en luke og på slutten av sesongen for å sikre det. Vi har ikke noe uttalt mål om det i år, sier Nevland.

[ Derfor har Viking-spillerne hull i sokkene ]

Ingen henvendelser om kjøp

For øvrig er det ikke henvendelser om kjøp på noen av Vikings spillere. Samtidig har trenerne nylig ymtet frampå om at de gjerne ser nok en spiss inn. Han må i så fall være norsk.

– Snakker vi da om et ungt norsk utviklingsprospekt?

– Jeg vil ikke binde meg opp i noen uttalelser der. Det jeg kan si er at dette er et pågående arbeid. Vi er alltid på utkikk. Det kan ta lang tid og det kan ta kort tid, sier Nevland.

RA kjenner til at klubben har sjekket litt opp rundt kontraktsløse Ola Kamara, men det var helt uaktuelt.

Når det kommer til Jakob Segadal Hansen (17) fra Vidar, som var med klubben til Portugal, har Viking fortsatt ikke fått diskutert skikkelig rundt veien videre.

[ Yazbek endelig på plass: - Blir ikke et problem for meg ]