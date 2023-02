Den australske invasjonen komplett

Marbella — Opp mot 20 grader og godvær tok imot Patrick Yazbek, Gianni Stensness og Nicholas D’Agostino i spanske Marbella da Vikings tredje og siste treningsleir i 2023 tok til. Det er ikke helt på nivå med sommeren i hjemlandet. Yazbek kom fra 35 grader i Sydney mandag, men det var behagelig nok til at det ikke ble helt kuldesjokk.

Med RA på plass fikk Vikings siste tilskudd vist seg fram og skapt noen forsiktige førsteinntrykk. Trener Morten Jensen likte hva han så – selv om han har sett timevis på video før.

– Jeg fikk et positivt inntrykk. Han er god med ball og har et veldig bra steg. Et par scoringer fikk han også – selv om dette ikke var en økt til å få vist seg mye fram på, sier Jensen.

At klubben nå har tre australiere gjør det selvsagt enkelt med integrering. Hvor mye av det som behøves med spillere fra «Down Under» er likevel et annet spørsmål.

– Kulturelt befinner australiere seg svært nære oss. Tankesettet er veldig likt det skandinaviske. De er selvgående og inkluderende folk. Veldig ofte setter de også lag foran seg selv. Det har gjort det lett for oss å handle fra Australia, sier Jensen.

Fordeler med flere

At Viking har flere spillere fra samme nasjon er ikke uvanlig. Sammenhengen er todelt. Ofte handler det om integrering, men også hvor klubben til enhver tid finner fornuftig å kikke. Søkelyset på Australia har i stor grad handlet om pris, lønn og et litt uoppdaget marked bak supertalententene som ikke forsvinner tidlig til akademier i Europa.

For Patrick Yazbek hadde det egentlig ikke så mye å si at det er to australiere i klubben fra før.

– Jeg hadde nok valgt Viking uansett, men dette gjør alt mye tryggere, sier Yazbek.

Det kan sikkert også behøves. 20-åringen var en gryende stjerne i A-League, men har aldri bodd hjemmefra. I Norge må han lære å klare seg selv. Det gleder han seg til.

– Det blir helt sikkert bra å få seg sin egen leilighet når vi kommer oss til Norge.

Før den tid skal det spilles noen kamper. Selv om tidsforskjellen på ti timer gir noen utfordringer er midtbanespilleren klar.

– Kanskje ikke alt på torsdag, men jeg håper å få bidratt litt her nede, sier han.

– Han vil komme til å debutere for oss her nede. Så får vi se hvor mye det blir. Med kun to halve økter før kampen mot Strømsgodset blir det kanskje i minste laget til det, sier Morten Jensen.

Kjenner til to nordmenn

Hos Viking har det flere ganger tidligere vært tre spillere fra samme utenlandske nasjon innom stallen i løpet av en sesong. Rekorden er på fem samtidige islendinger.

Gianni Stensness, som nå er australieren som har vært lengst i klubben, er klar for comeback i Spania etter noen uker på sidelinjen med en muskelskade i leggen. Det er liten tvil om at han nå har tatt på seg rollen som sjefen for Vikings australske klan.

– Det er veldig fint å få internert litt australsk kultur her igjen. Litt som det var da Joe Bell spilte i klubben, sier Stensness.

Gianni Stensness knaller til i luften. Bak er Nicholas D'Agostino og Patrick Yazbek. (Espen Iversen)

For ham er nykommer Patrick Yazbek et ubeskrevet blad.

– Han slo gjennom etter at jeg dro, men jeg fikk et veldig godt førsteinntrykk av ham.

Inntrykket til Yazbek selv var også utelukkende positivt. Han roser måten Viking har tatt imot ham på. Nå handler alt om å lære å kjenne både spillestil og navn på sine nye lagkamerater.

– Nordmenn kjenner stort sett til australske navn som Harry Kewell, Paul Hogan (Crocodile Dundee), Tim Cahill og Steve Irwin. Hvor mange nordmenn kan du navnet på?

– Martin Ødegaard og Erling Haaland. Teller nye lagkamerater? Da stopper det der, men jeg skal lære, lover Vikings siste australske tilskudd.

---

FAKTA

År hvor Viking har hatt flere enn to spillere i stallen fra en og samme utenlandske nasjon i løpet av året:

2023: Gianni Stensness, Nicholas D’Agostino, Patrick Yazbek (Australia).

2017: Steffen Ernemann, Claes Kronberg og Patrik Pedersen (Danmark). Robin Schroot, George Green, Michael Ledger og Ross Jenkins (England). Usman Sale, Aniekpeno Udoh og Samuel Adegbenro (Nigeria)

2016: Usman Sale, Aniekpeno Udoh, Suleiman Abdullahi, Samuel Adegbenro (Nigeria).

2015: Indridi Sigurdsson, Bjørn Daniel Sverrisson, Jon Dadi Bødvarsson og Steinthor Thorsteinsson (Island). Osita Chikere, Samuel Adegbenro og Suleiman Abdullahi (Nigeria).

2014: Sverrir Ingasson, Indridi Sigurdsson, Bjørn Daniel Sverrisson, Steinthor Thorsteinsson og Jon Dadi Bødvarsson (Island).

2010: Birkir Bjarnason, Stefan Gislason og Indridi Sigurdsson (Island).

2007: Hannes Sigurdsson, Birkir Bjarnason og Høskuldur Eiriksson (Island). Allan Gaarde, Nicolai Stokholm og Søren Berg (Danmark).

2006: Mattias Asper, Fredric Lundqvist, Peter Abelsson (Sverige). Søren Berg, Allan Gaarde og Nicolai Stokholm (Danmark).

2002: Toni Kuivasto, Peter Kopteff og Hannu Tihinen (Finland).

NB! Siste sesong Viking utelukkende hadde en helnorsk tropp var i 1995. Det var året da Bosman-dommen falt og endret fotballen.

---