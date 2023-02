Endelig på plass: - Blir ikke problem for meg

Marbella — Som den første fra spillertroppen til Viking ankom det nyeste kjøpet til Viking Marbella i Spania mandag. Daglig leder Eirik Bjørnø, som allerede er her nede i regi Norsk Toppfotball, hentet midtbanemannen på flyplassen i Malaga etter en lang reise.

At han endelig er på plass i sin nye klubb er Yazbek glad for. Viking måtte presse på for å få ham fri nå, men det gikk ettersom klubben alt i januar ble enige med spilleren om en Bosman-overgang da kontrakten utløp til sommeren.

– Det har gått sin tid ja, sier en glad Yazbek til RA.

Interessen fra Viking har han vist om i lange tider. Fristelsen på et eventyr og en overgang har bare vokst med de mørkeblås kurtise over tid.

– Jeg hørte om interessen for første gang i i slutten av august. Det er deilig å endelig være på plass for å møte min nye klubb. Dette er noe jeg har gledet meg til ekstremt lenge.

Saken oppdateres …