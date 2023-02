Kun én mann grep sjansen

Stavanger — 17-åringen Edvin Austbø nemlig var både høyt og lavt i oppgjøret. Det skjedde noe hver eneste gang. Stortalentet har både farten, frekkheten, evnene, målteften og lysten til å gå inn hvor det gjør vondt.

– En klassekamp av Edvin! Han har vært god på trening også i det siste. Solid både defensivt og offensivt. Kloke valg med ball og smart taktisk, oppsummerer trener Bjarte Lunde Aarsheim.

– Hva gjør dere når den direkte konkurrenten til klubbens største talent er kaptein Zlatko Tripic?

– Edvin kan spille på begge kantene. Indreløper også – om du vil ta det den veien. Han er virkelig på vei opp, sier Lunde Aarsheim.

Viljar Vevatne gjorde comeback mot EIK. (Espen Iversen)

Han ser det alle andre også kunne se mot EIK. Edvin Austbø er i ferd med å bli så god at han snart tvinger seg inn i en startoppstilling.

– Han er absolutt god nok. Det viste han mot Brøndby og FCK også. Pumpen begynner også å bli god nok for fulle kamper.

Hovedpersonen har også såpass selvtillit at han mener at han forsvarer å få spille ganske mye sånn det ser ut nå.

– Formen er god. Jeg fikk selvtillit i Portugal og det hjelper med spilletid, sier Austbø.

Han vil ikke høre snakk om å spille i andre roller enn på kant – selv om han har spilt spiss i oppveksten. Konkurransen er han klar for. Også om det er mot klubbens kaptein.

– Jeg vil ta opp kampen om plassen i min rolle – uansett hvem det er mot, sier Austbø.

Ni A-spillere

Viking stilte med et lag med ni fullverdige medlemmer av A-stallen i treningskampen mot EIK, mens spillerne som er nærmest en plass mot RBK i 4. runde av NM akkurat nå ble spart til kampen mot Bryne på torsdag.

Selv om motstanderen fra 2. divisjon har mistet både trener, daglig leder og flere spillere i vinter gikk de rett i strupen på Viking. Allerede i kampens første spilleminutt lyktes den tidligere Viking-vingen Stian Michalsen med et kunststykke av et mål. Han klinte like godt ballen opp i krysset fra distanse – etter å ha forsert med den i beina nesten fra midtbanen.

Simen Kvia-Egeskog feires etter ett av sine to mål. (Espen Iversen)

Viking virket rystet og bortelaget var friskest de første ti minuttene. Etter det tok de mørkeblå mye mer tak i kampen og fikk satt presset høyere. Edvin Austbø var nære å utligne etter en sylfrekk forsering og avslutning i stangen etter 17 minutter. Laget ble også snytt for en klar straffe for hands i feltet etter 21 minutter, mens Kevin Kabran misbrukte en sjanse på nærmest blankt mål etter 28 minutter.

Mot spillets gang gikk så EIK opp til 2–0 etter en corner i det 36. minuttet. Viljar Vevatne, som gjorde comeback etter skade, klarte ikke å stokke beina. Resultatet var at ballen, på litt komisk vis, endte i eget nett etter et innlegg.

Hevet seg etter pause

Etter pause var det Viking som fikk en god start på omgangen. Et strøkent innlegg fra Niklas Sandberg ble ekspedert i mål av Edvin Austbø på kontant vis etter 50 minutter.

Etter 59 minutter brakte Simen Kvia-Egeskog balanse i regnskapet. Et flakkende kanonskudd fra 20 meter sørget for det. Dessverre for Viking varte det ikke lenge. Heine Åsen Larsen fikk si takk for sist da han avsluttet en flott kontring etter 65 minutter.

Tidligere Viking-spiller Stian Michalsen gjorde et fantasimål tidlig. Så måtte han ut etter en smell. (Espen Iversen)

Mot slutten av oppgjøret trykket Viking på for utligning, mens EIK kontret. Like etter at Viking hadde blåst en dobbeltsjanse kom den forløsende overgangen og Christian Knappskog satte inn 4–2. Viking ga likevel ikke opp. Utrolig nok satte Jesper Fiksdal inn 4–3 etter 89 minutter, mens Simen Kvia-Egeskog ordnet 4–4 etter 90 minutter.

– Det er pluss i boken at vi ikke ga opp på 4–2. Også mange gode prestasjoner fra juniorene, avslutter Bjarte Lunde Aarsheim.

FAKTA

Fotball, treningskamp

Viking-EIK 4–4 (0–2)

SR-Bank Arena, 100 tilskuere

Mål: 0–1 Stian Michaelsen (1), 0–2 selvmål Viljar Vevatne (36), 1–2 Edvin Austbø (50), 2–2 Simen Kvia-Egeskog, 2–3 Heine Åsen Larsen (65), 2–4 Christian Knappskog (88), 3–4 Jesper Fiksdal (89), Simen Kvia Egeskog (90)

Viking (4-3-3): Magnus Rugland Ree – Anders Molund, Jone Berg, Viljar Vevatne (Felix Lillehammer i 45 min.), Shayne Pattynama – Yann-Erik de Lanlay, Lars Erik Sødal, Simen Kvia-Egeskog, Niklas Sandberg, Kevin Kabran (Jesper Fiksdal i 20 min.), Edvin Austbø.

EIK (4-3-3): Anders Klemensson (Ole Sørdal i 15 min.)- Fanuel Ghebreyohannes (Kladias Bickas i 30 min.), Ådne Midtskogen, Thomas Hallstensen, Jo Stålesen (Jonas Jørgensen i 15 min.) – Chris Sleveland, Sivert Strangstad (Christian Knappskog i 15 min.), Heine Åsen Larsen – Stian Michalsen (Jørgen Voilås i 55 min.), Torben Dversdal (Robert Williams i 35 min), Aleksander Kjellmann.

Gult kort: Fanuel Ghebreyohannes, EIK

Dommer: Mischa Kellerhals

---