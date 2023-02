Fortsatt store spørsmålstegn ved ham

For å ta det positive først; Etter å ha sett de fem første kampene til Viking, og etter å ha studert laget ganske tett på trening over to uker i Portugal, er det lett å se at strukturen er i ferd med å bli langt bedre enn den var i siste halvdel av 2022. Laget er i ferd med å sette seg i 4-3-3 igjen og spesielt defensivt kan man se forskjeller.

Trenerne har terpet mye på å ligge i en lav- og middels lav ramme. Evnen til å minimere avstanden mellom lagdelene, eller det som Drillo i sin tid ga fagbetegnelsen «pumping», er langt bedre. Motorveien motstandere kunne kose seg med i mellomrommene i fjor er nå forvandlet til små og trange sidegater. Det var helt nødvendig å ta grep. Det har blitt gjort. Bortsett fra åtte kaotiske minutter før pause mot Brøndby har det sett relativt solid ut.

Offensivt er det også terpet en god del på oppspillsmønster og innøvde bevegelsesmønstre. Viking vil gjerne, med sine innoverkanter i spill, ofte søke å bryte gjennom i kanalene mellom stopper og back hos motstanderne. Her vil vi ofte få se eksempler på at det skjæres inn og avsluttes – som Edvin Austbø så utsøkt gjorde mot Brøndby. At de nok i utgangspunktet vil ligge noe lavere i banen i år gjør at mulighetene for det blir bedre automatisk. Overtallet skapes ofte ved å slå krossere ut i disse rommene. Vi har også fått se en Markus Solbakken som oftere tar med ballen i beina for å skape et offensivt overtall – i stedet for å rulle ballen bakover og sidelengs. Det kan være en god løsning for å få det beste ut av en sekser som ikke har sin naturlige styrke i å slå lengre og mer direkte baller i bakrom.

Det kollektive høyere presset har vi i størst grad fått se mot Sandnes Ulf og Halmstad. Her er det fortsatt en vei å gå før det fungerer optimalt. Risikoen er langt høyere. Det vanskelige momentet er å ta bort faren for overtall og kontringer andre veien. Det krever naturlig en god dose gambling og ekstreme evner som jagende førsteforsvarere hos de lengst fremme. Her kan vi naturlig bevege oss inn i det som ikke har imponert like mye.

Nicholas D’Agostino har dessverre ikke vist veldig mye av samme spisskompetanse i presspillet som Veton Berisha. Dette er en spiller som kom rett fra sesong i Australia. En spiller i kampform. Det er selvsagt tidlig, og samhandlingen har ikke fått satt seg, men burde vi ikke sett litt mer likevel? Det er lett av å la seg blende av en scoring etter 12 minutter i debuten mot Sandnes Ulf. I etterkant har han verken kommet til nok sjanser, vært effektiv nok når de har kommet, eller vært god nok i presspillet. Det kan være at den nødvendige samhandlingen kommer. Kanskje er han også en type som hever seg når alvoret tiltar? Samtidig er det grunn til å sette store spørsmålstegn ved det en har sett så langt. I mitt hode er fortsatt Zlatko Tripic og David Brekalo de to virkelige signaturspillerne hos Viking. Det behøves sårt en til.

Et annen moment som slår meg inn er stallen totalt sett. Viking har stort sett dobbeltdekning i antall i alle posisjoner på banen. Det er kun i antall. Ikke i kvalitet – om en skal sammenligne med lagene klubben ønsker å konkurrere med.

Jost Urbancic virker som en klar forsterkning på venstre back, men bak ham er det for tynt. Med Gianni Stensness ute med skade blir det fort småtynt i midtforsvaret også. Forhåpentligvis kan Patrick Yazbek vise seg som en klar konkurrent til Markus Solbakken sentralt, men det er først og fremst som indreløper han er hentet. I denne posisjonen virker trenerne samtidig å slite litt med å spikre hvem som er det beste alternativet ved siden av en revitalisert Harald Nilsen Tangen.

På høyre kant har faktisk Sander Svendsen vist seg som den beste opsjonen – selv om han med sin høyrefot ikke kan søke like naturlig innover i banen på samme måte som Zlatko Tripic på motsatt side. Det behøver likevel ikke nødvendigvis være noen svakhet. Svendsen har faktisk langt mer kvaliteter i seg enn hva han ble tilegnet da krisen var på det tyngste i fjor høst.

Fremme har jeg allerede nevnt Nicholas D’Agostinos mangler, men bak er det for tynt. Kevin Kabran er ingen naturlig spiss. Ut over unge, og stilmessig spennende Jesper Fiksdal, mangler A-troppen til Viking det.

Summen av det hele bør være at sportssjef Erik Nevland ikke på noen møte bør si seg ferdig med vinterhandlingen. Kanskje heller ikke vintersalg av et par utlendinger for å åpne opp kvoten.

Daniel Karlsbakk bør erstattes nå. Klubben bør prøve å skape en reell og åpen konkurransesituasjon helt på topp. Finner de et fullgodt alternativ, med både fart og evner som rivjern, bør politikk og prislapper glemmes når laget skal tas ut. Personlig ville jeg også likt å se at Markus Solbakken fikk en konkurrent med litt andre kvaliteter. En mer duellsterk spiller med evner til å slå flere høyrisikopasninger direkte framover.

Legg gjerne på en solid venstreback til. Da endrer bildet seg radikalt.

